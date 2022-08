Conmebol y un duro informe que pone en jaque a Vélez

Vélez Talleres La Conmebol y el informe de lo sucedido en Liniers.

Por último, y tal vez en uno de los hechos que más pueden llegar a pesar en Conmebol, se denunciaron agresiones contra equipos del VAR instalados a la vera del campo de juego. “Una de las cámaras del in goal del VAR fue arrojada de su sitio por disturbios en la platea sur alta. La cámara estaba fija, amarrada a la tribuna. Los disturbios hicieron que la cámara se moviera. No se cayó porque estaba amarrada. Luego, el asistente no pudo ingresar a corregir su posición porque los accesos estaban bloqueados. Y el sector delimitado para gente de Conmebol en la platea norte baja fue ocupado por hinchas de Vélez, que insultaron a los invitados”, apuntó el informe.

Por el momento, Conmebol se limitó a comunicar lo sucedido y a dar plazo para el descargo de la dirigencia de Vélez, que es la principal implicada en los hechos sucedidos el pasado miércoles. Desde Talleres, el presidente Andrés Fassi tuvo duras declaraciones contra la dirigencia velezana, a la que acusó de “entregar” a los allegados de la T a la barra brava.

Mientras tanto, Sergio Rapisarda destacó que los hechos sucedidos fueron responsabilidad de Vélez, aunque se excusó en que los infiltrados cordobeses y los allegados de protocolo desataron provocaciones que terminaron en hechos casi trágicos. Eso podría estar incluido en el descargo de Vélez.

Hasta ahora, se desconocen las posibles sanciones que podría impartir Conmebol contra Vélez, aunque las mismas sin dudas tendrán ribetes económicos. También podrían incluir la suspensión del estadio o de la tribuna más señalada.

