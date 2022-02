Con Tinelli en París, San Lorenzo perdió y arden las redes

Insisto con algo, que creo, no es menor:

Desde que llegó @colocetto a #SanLorenzo, NO HIZO NINGUNA COSA BIEN. NO TUVO UNA SOLA GESTIÓN QUE LE SALIERA BIEN Y PARA PEOR, DESMANTELÓ 2 PLANTELES.

No tiene una sola cosa a favor, para sostenerse como manager, NI UNA SOLA.