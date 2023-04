Con el juicio de fondo, Villa estará en la Libertadores

La causa se inició el 28 de abril de 2020 cuando Cortés denunció a Sebastián Villa penalmente por violencia de género ante la UFI 3 de Esteban Echeverría, fiscalía de Verónica Pérez y el juzgado de Maffucci Moore. La pena podría llegar hasta los 6 años de prisión.

El hecho puntual que se investiga involucra golpes de puño efectuados por Villa contra Daniela Cortés en una situación que incluyó gritos y amenazas. Un anillo color negro fue clave, ya que el futbolista lo tenía puesto al momento de los supuestos puñetazos y quedaron marcas en la cara de Cortés. Un informe médico adjuntado al expediente da fe de las lesiones.

En el expediente investigó la fiscal Verónica Pérez de la UFI N°2 especializada en violencia de género, se acumularon exámenes psicológicos, pericias, chats y sobre todo testimonios. Amigos y familiares de ambos lados declararon como testigos ante la fiscal. Dentro de esas declaraciones están las de la familia de Daniela Cortés, en las que ratificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora ex pareja.

Este punto es fundamental porque, entre otras cosas, es el hecho que la fiscal toma para acusar por amenazas coactivas, el delito con la pena más alta de los dos que se le imputan.

También fueron valorados los chats que Villa tuvo con Cynthia Cortes, la hermana de Daniela, en los que reconoce haber golpeado a su novia. En un cruce de mensajes del 8 de enero de 2019 el futbolista admite: “No sé qué me pasó, se me fueron las luces”. Mientras que en otro, algunos días después, la hermana de la víctima le dice: “No sos nadie para que le pegues”. Él responde: “Sí, está bien”.

En esas conversaciones, Villa habla de las agresiones y también reconoce el embarazo que el entorno de Cortés asegura que perdió por los ataques del jugador. Uno de ellos es del 1° de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba Cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, lo reprende la hermana de la agredida. “Sí, está bien Cynthia”, responde el puntado. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, lo inquiere, anexando una imagen de Daniela herida en los labios y las encías.

Otro chat data del 8 de enero del año pasado. Allí, Cynthia nuevamente habla con Villa después de otra pelea, en la que denuncia que Daniela terminó herida. “Porque Sebas, seamos sinceros, todo lo que vivió ella fue muy terrible y verle las manos moradas, eso me partió el alma. Pero aún así ella me dice que te ama y que tú eres un buen hombre. Y lloró mucho. Por eso te digo mucho amor y todo saldrá bien, te lo pido como cuñada, no deje que nadie se meta entre ustedes dos, ni la familia, ni los amigos, confíe en su pareja y mucha, mucha sinceridad en todo”, le dice. “Sí, yo también la amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé qué pasó”, acepta el jugador.

En paralelo a la causa penal se desarrolló un juicio civil iniciado por la víctima, asesorada por su abogado Fernando Burlando, que se dio de baja porque ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial sumamente voluminoso desde lo económico.

Una de las condiciones que exigió la defensa de Villa para cerrar ese arregló era que el estudio de Burlando se alejara de la causa penal, cosa que finalmente sucedió.

Por eso, la causa siguió, con la acusación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal.

En tanto, Almirón paró este mismo jueves (27/04) un equipo sin variantes respecto del que viene de empatar con Rosario Central de visitante, con excepción de Villa, de cara al partido de este sábado (29/04) ante Racing en la Bombonera, por la 14ta. fecha de la Liga Profesional.

El DT puso en cancha esta formación: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Cristian Medina; Óscar Romero, Miguel Merentiel y Martín Payero.

Ese equipo, con Villa en lugar de Medina, sería el mismo que empató 2-2 ante el “canalla” en Rosario, y el once que Almirón pensaría para ir a Chile a jugar ante Colo Colo, el próximo miércoles (03/05).

Jorge Almirón dispuso que este equipo hiciera un ejercicio táctico durante casi una hora y luego hicieron fútbol durante 10 minutos contra los suplentes, que alinearon a Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Diego “Pulpo” González, Esteban Rolón y Ezequiel Fernández; Rodrigo Montes, Luis Vázquez y Nicolás Orsini.

En la última práctica de la semana, el técnico trabajará este viernes (28/04) y se verá si dispone de alguna otra variante, y que posiblemente sea el ingreso de Villa por Medina.

Si Boca va con el equipo que paró este mismo jueves (27/04) el DT para jugar ante la “Academia”, el entrenador arriesgará a “Pol” Fernández y Varela: ambos tienen cuatro amonestaciones y de sumar una más no podrían estar ante River en el superclásico que se jugará el domingo (07/05) en el estadio Más Monumental.

El otro tema que preocupa en el “mundo Boca” es el de los lesionados, ya que hubo cinco futbolistas desgarrados en los últimos 16 días.

Luca Langoni sería el único que tendría la posibilidad de ser convocado el miércoles (03/04) por el partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores, y estaría en el banco de suplentes ante River.

Los que se sumaron esta semana a la lista de lesionados son Norberto Briasco, quien tiene un desgarro grado 2 en el cuádriceps de su pierna izquierda y estará parado veinte días.

El otro fue el juvenil Tomás Díaz, hijo del exfutbolista Daniel “Cata” Díaz, quien en la práctica del miércoles se rompió el tendón de Aquiles en la pierna izquierda y anoche fue intervenido quirúrgicamente. La recuperación le demandará entre tres y cuatro meses.

Tomás Díaz, de 21 años, y Bruno Cenci (categoría 2003), fueron subidos a primera por Jorge Almirón justo en esta semana.

En cuanto al resto de los lesionados, Darío Benedetto sigue recuperándose de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho; Juan Ramírez, con la misma lesión pero en el bíceps femoral izquierdo; y el paraguayo Bruno Valdez -también desgarrado en el bíceps femoral izquierdo- están descartados para el superclásico.

Frank Fabra, con un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, será evaluado en la próxima semana para ver si puede estar convocado ante los dirigidos por Martín Demichelis.

En cuanto al capitán Marcos Rojo, quien fue operado en octubre del año pasado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, podría a empezar -entre el domingo y el lunes próximos- a practicar con sus compañeros, pero se calcula que estará para jugar recién en junio.

En otro orden, para el partido del próximo sábado ante Racing, la comisión directiva boquense volvió a determinar un filtro para sus socios, que es haber estado en 18 de los últimos 21 encuentros disputados de local. Aquellos que no cumplan con ese requisito tendrán que entrar al sitio SoySocio.com para poder reservar su lugar en las tribunas generales.

El plantel “xeneize” volverá a entrenar este mismo viernes (28/04) en el predio de Ezeiza y por la tarde los jugadores convocados quedarán concentrados en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

Boca recibirá el próximo sábado (29/04) a Racing desde las 21.30 por la 14ta. fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Andrés Merlos y transmisión por TV de TNT Sports.

