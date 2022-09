Colón: detienen al vice y a 6 barras por apretar al plantel

En total, fueron 14 allanamientos, 11 en domicilios de Santa Fe, uno en la vecina ciudad de Santo Tomé, uno en la cárcel de Coronda y el restante en la sede social del club.

COLONDETIENENALVICEYA6BARRASPORAPRETARALPLANTELFOTO3.jpg Colón de Santa Fe vive momentos de tensión tras la detención del vicepresidente y de seis barras por apretar al plantel de Primera División. (Foto: Gentileza: Doble Amarilla)

La justicia santafesina investiga el episodio ocurrido este último martes 20/09 cuando un grupo de barrabravas interrumpió la práctica que el plantel “sabalero” estaba desarrollando en el predio 4 de Junio para “charlar” con los futbolistas del equipo del DT Adrián Marini, aunque terminaron insultándolos y debió intervenir la policía.

De acuerdo a lo revelado por el sitio especializado “Santa Fe Deportivo”, algunos integrantes de la barra de Colón ingresaron “con el propósito de cuestionar” los rendimientos del equipo y la situación “fue creciendo, a punto tal que tuvo que intervenir la fuerza policial” para disuadir las discusiones.

COLONDETIENENALVICEYA6BARRASPORAPRETARALPLANTELFOTO4.jpg Colón de Santa Fe vive momentos de tensión tras la detención del vicepresidente y de seis barras por apretar al plantel de Primera División.

“Hubo recriminaciones, insultos y empujones hacia algunos futbolistas. Los acontecimientos no pasaron a mayores ante la rápida intervención de la fuerza policial”, declaró el sitio consultado.

Durante los allanamientos, se secuestró gran cantidad de indumentaria oficial del club, sin uso y en las bolsas de fábrica, además de numerosos carnets de socio que no eran de quienes los tenían en su poder, un arma de fuego y teléfonos celulares, según informó un cable de la agencia estatal de noticias Télam.

Además, en una de las viviendas allanadas se secuestró marihuana, en otra cocaína, y en ambas dinero en efectivo, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

COLONDETIENENALVICEYA6BARRASPORAPRETARALPLANTELFOTO5.jpg Colón de Santa Fe vive momentos de tensión tras la detención del vicepresidente y de seis barras por apretar al plantel de Primera División. (Foto: Télam)

También se secuestró una campera y un automóvil Renault Kwid que serían de uno de los detenidos y que son de interés para la investigación.

A raíz de las amenazas del martes el plantel suspendió la práctica que tenía prevista el día posterior, en tanto el jueves y viernes 23/09 trabajó con una nutrida custodia policial.

Tras declarar este último viernes en Fiscalía, Darrás defendió su accionar, que enmarcó en su intención de hacer deponer la actitud de los violentos.

“¿Qué pretendían que hiciera?, ¿qué me fuera?, ¿qué agarrara algún caminito por el costado y desapareciera?, ¿qué estarían diciendo en ese caso?”, se preguntó el dirigente ahora detenido.

COLONDETIENENALVICEYA6BARRASPORAPRETARALPLANTELFOTO6.jpg Colón de Santa Fe vive momentos de tensión tras la detención del vicepresidente y de seis barras por apretar al plantel de Primera División. (Foto: Télam)

En ese marco, agregó: “Los jugadores me vieron, saben de qué modo actué. También me vieron las otras personas que estaban en ese momento en el entrenamiento. Mi objetivo en todo momento fue frenarlos. Luego, me quedé hasta las nueve de la noche, fue el momento en el que decidieron no entrenar y los entendí por el momento que habían pasado”.

En su irrupción, los barras se entrevistaron con referentes del plantel, entre los que estaban Paolo Goltz, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Rafael Delgado y Ramón “Wanchope” Ábila, tras lo cual trascendió que algunos de ellos estarían analizando abandonar la institución.

Hace casi un mes, el “Sabalero” terminó su romance con el grupo musical “Los Palmeras” tras conocerse el miércoles 24/08 que Colón borró de su estadio un mural de ése conjunto de música y fue reemplazado por una foto en la que se observa al expresidente Germán Lerche abrazado con el líder de esa agrupación, Marcos Camino, que se viralizó en las redes sociales y tuvo una repercusión negativa entre los hinchas del “Sabalero”.

Esto tiene que ver con que la dirigencia actual, con José Vignatti a la cabeza, siempre repudiaron la gestión Lerche, que terminó con una crisis institucional y deportiva y culminó con el descenso de Colón en 2014.

En efecto, la foto que se viralizó entre Lerche y Camino causó un impacto muy negativo entre los simpatizantes del “Sabalero”, lo que llevó a la dirigencia actual a tomar una dura decisión: taparán y repintarán el mural de la Copa Sudamericana 2019, que tuvo al grupo musical como protagonistas y que se podía observar en el ingreso al estadio Brigadier General Estanislao López.

Además de la pintura, en esa pared se colocó una placa conmemorativa en homenaje a los hinchas rojinegros por “la movilización más grande de la historia del fútbol”, según reza.

Así, se expuso una nueva diferencia entre el grupo de cumbia que inmortalizó a Colón con su actuación en la final de la copa internacional y la actual comisión directiva del club.

Antes de llegar a la institución santafesina, Lerche era un abogado radical luego convertido al kirchnerismo. Tras ganar las elecciones en Colón de Santa Fe se dio cuenta que el cargo de presidente le demanda más de lo que podía hacer. A los pocos meses llamó a una conferencia de prensa donde anunció que pedía licencia ya que se encontraba jaqueado por la crisis que azotaba a club.

Julio Humberto Grondona lo rescató y se enderezó. Más tarde en 2010 había sido reelegido -en el momento de mayor poder- y había aprovechado para reformar el estatuto del club y estiró de dos a cuatro años el mandato presidencial.

Pero las cosas no fueron bien, a pesar de que Grondona lo bendijo como Secretario de Selecciones. Las críticas a su conducción en Colón se incrementaron, se dice que tomaba pastillas para dormir, y termina pidiendo licencia por tiempo indeterminado por cuestiones vinculadas a su salud.

Con apenas 19 puntos en la clasificación, el conjunto “rojinegro” está desarrollando una muy floja campaña y se ubica en la 25ta. colocación. El elenco “sabalero” lleva cinco partidos sin ganar, con una igualdad y cuatro derrotas.

En medio de esta situación, Colón recibirá en la tarde de este lunes (26/09) a Argentinos Juniors por el torneo 2022 de la Liga Profesional, a puertas cerradas, por decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El club difundió este mediodía en su cuenta oficial de Twitter la nota que le envió el organismo de seguridad de la provincia de Santa Fe al presidente José Vignatti con la decisión de que el partido programado para las 17 se dispute sin público.

La nota firmada por Marcos Alejandro Romero, Director Provincial de Prevención y Seguridad en Espectáculos Deportivos del Ministerio de Seguridad, indicó que se tomó esta decisión “ante los sucesos acaecidos de conocimiento público”.

“Con el objetivo de no entorpecer ni de interrumpir las acciones determinadas por la Justicia, es que desde este Ministerio de Seguridad, se ha decidido que el encuentro de referencia se realizará sin la presencia de público”, remarcó el ente provincial.

Este partido había sido programado para el turno de las 21.30 pero también por pedido de la seguridad santafesina se había cambiado para las 17 por las amenazas que sufrió el plantel tras la derrota ante Talleres de Córdoba.

