'Coco' Basile, enojado y ¿celoso? del récord de la Scaloneta

image.png La jugada de la polémica que derivó en el empate entre Ecuador y la Scaloneta (29/3). (Captura: TV Pública).

Esto último, no quita que la 'albiceleste' no debe caer en lagunas y conceder que los rivales crezcan en el juego. Una cosa es en las Eliminatorias -donde Argentina y Brasil arrasan- pero otra cosa es que esto suceda en la Copa del Mundo.

Con el empate, Argentina alcanzó las 39 unidades, detrás de los 45 del Brasil de Tité, quien aclaró que se marchará tras el próximo Mundial.

11 ganados, 6 empatados y ninguno perdido, ese fue el global de esta Selección en las Eliminatorias Sudamericanas, y a la espera de si se jugará o no el encuentro ante la 'Canarinha'.

arg.jpg Tabla "final" de posiciones. (Foto: Promiedos).

Coco Basile

Alfio 'Coco' Basile, ostenta un récord particular con la Selección Argentina, una marca que lleva un asterisco. ¿Qué ocurre? Entre 1991 y 1994, Basile dirigió al combinado nacional, dirigiendo 36 compromisos en total.

Allí; mantuvo un invicto de 31 partidos para algunos, y 33 para otros, ya se preguntarán el porqué de esta diferenciación. Lo cierto es que, en tal período, Argentina mantuvo una imbatibilidad de 31 partidos oficiales. Sumado a eso, disputó dos partidos amistosos y aquí es donde viene la controversia. Uno de esos encuentros, fue contra 'Resto del Mundo' -seleccionado de varios futbolistas europeos mezclados-, y el otro, contra 'América'.

Este par de partidos, fueron espectáculos a beneficio y no forman parte del conteo oficial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

"Me da bronca que no sean 33 partidos, nosotros perdimos el invicto en Barranquilla y ahí se decía que eran 33", dijo recientemente Alfio Basile.

No sé por qué no quieren contar esos dos partidos contra Resto del Mundo y América, que eran más difíciles que jugar contra Nicaragua y Honduras, agregó en su protesta No sé por qué no quieren contar esos dos partidos contra Resto del Mundo y América, que eran más difíciles que jugar contra Nicaragua y Honduras, agregó en su protesta

image.png Alfio Basile reclama su récord en medio del furor por la Scaloneta.

Además, hace un tiempo, el 'Coco' fue entrevistado por Ezzequiel, youtuber que se hizo famoso por sus charlas y juegos con personajes del mundo del fútbol.

"¿Te gustaría que (Lionel) Scaloni supere tu récord de partidos invicto?", le consultó el influencer, a lo que Basile respondió rápido y seguro "¡No!".

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1508263247916539904 #DebateF | #StarPlusLA



"NO ME GUSTARÍA QUE SCALONI ROMPA MI RÉCORD"



Junto a @libermanmartin y toda la mesa debatimos sobre las declaraciones del Coco Basile. ¡Sin pelos en la lengua! #MiraloEnStarPlus -> https://t.co/uHzmZCGdm9 pic.twitter.com/PjlbEE0e2w — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 28, 2022

Más noticias en Urgente24

Un senador del FDT es evasor: tiene una casa en Miami sin declarar

Rusia evita más problemas financieros gracias a este sistema

Joe Biden envidia la unidad del BRICS

Periodista ex estrella de C5N disparó duro contra el canal

Semana Santa: Últimos pasajes a Ushuaia y El Calafate (y más ofertas)