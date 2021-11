Chiqui Tapia no para: Denuncian más arreglos en Barracas

image.png Claudio Chiqui Tapia.

La ultima 'avivada' de Tapia fue con el polémico sorteo de árbitros, en el cual "salió elegido" Pablo Dóvalo en una jugada bastante extraña.

https://twitter.com/LAF_Mundial/status/1458211889239011328 OTRO ESCÁNDALO EN @afa @LigaAFA

EL ÁRBITRO DE BARRACAS: A DEDO



Tras no televisar casi nunca a #BarracasCentral y las polémicas por los penales que le regalan, el @tapiachiqui ,tras un "sorteo" muy raro, puso a Dóvalo: el referí que más lo dirigió y con el que nunca perdió pic.twitter.com/Hw7xLkOIrW — Liga Argentina de Futbol (@LAF_Mundial) November 9, 2021

Caruso Lombardi cruzó a Tapia

El ex entrenador y actual director deportivo del Deportivo Español de la Primera C, salió al choque contra el presidente de AFA y ex Barracas Central, Claudio 'Chiqui' Tapia, por el manejo de los árbitros.

Tapia maneja los árbitros, el Tribunal de Disciplina y goza de la complicidad de los dirigentes. Pero a Tigre no lo podrá perjudicar porque si no Massa le va a caer con la IGJ en la causa que lo investiga

Tapia no quería la final contra Tigre, la quería contra Almirante donde está su amigo Levy. Ahora si Massa se da cuenta que hacen algo para perjudicar a Tigre, la IGJ va a actuar en la causa contra Tapia

, tiró Caruso Lombardi.

https://twitter.com/LombaCaruso/status/1460689440741888002 Queridos simpatizantes del futbol TAPIA quiere jugar en arsenal a puertas cerradas , sería vergonzoso para todo el país , creo que la gente de TIGRE no tiene la culpa de este bochorno y sin motivo , alguien tiene que actuar, a mover cielo y tierra contra esta mugre. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) November 16, 2021

Caruso agregó:

"Tapia maneja los árbitros con Beligoy y también el Tribunal de Disciplina. Hacen sorteos que son vergonzosos: todos lo vieron, sortean la bolilla 16 y lo ponen a Dóvalo, un árbitro con el que de 15 puntos sacaron 13. Y como es un buen árbitro, con pulso, sabe manejar la situación para no quedar expuesto", según Perfil.

"Me tuve que ir de Belgrano por culpa de Tapia: me suspendía, me echaban jugadores, me cortaban la luz y el agua en el vestuario. Hasta me metieron barras en el vestuario. Había 62 cámaras pero nadie lo vio. Hay una mugre total en el fútbol argentino".

Por último, el ex entrenador siguió su habitual línea y, sin pelos en la lengua, se acordó de Rodolfo de Paoli.

¿Es entrenador él? Yo lo que creo es que no se da cuenta que le hace muy mal al fútbol argentino y sus colegas no dicen nada para no quedar mal con él. Pero nos está tomando de idiotas a todos los técnicos y a toda la gente que mira los partidos. Es alarmante lo que han hecho para ayudar a Barracas, para que se mantenga ahí arriba ¿Es entrenador él? Yo lo que creo es que no se da cuenta que le hace muy mal al fútbol argentino y sus colegas no dicen nada para no quedar mal con él. Pero nos está tomando de idiotas a todos los técnicos y a toda la gente que mira los partidos. Es alarmante lo que han hecho para ayudar a Barracas, para que se mantenga ahí arriba