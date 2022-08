Chiqui Tapia estrena un insólito estadio en Barracas Central

"Para nosotros es una solución porque no tenemos que ocuparnos más del traslado de los hinchas desde Barracas hasta la cancha de All Boys en Floresta", agregó Madero.

Bolavip contó que habrá palcos del recinto que llevarán los nombres del ex presidente de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Julio Humberto Grondona, y del líder sindicalista, Hugo Moyano.

Sin ánimo de ofensa, el estadio de los barraqueños no está a la altura de uno de Primera División en lo absoluto. El periodista Pablo Gravellone remarcó en sus redes:

En la cancha de Barracas Central no se puede jugar de noche porque no tiene luz artificial. Además, hay un temita no menor a resolver con la ubicación de las cámaras del VAR por una cuestión de altura. Igual está aprobado el Chiqui Tapia stadium, lanzó en un tono bromista

En la misma red social se recuerda con resquemor y se compara la no utilización del predio de entrenamiento de River Plate -el River Camp- con la nueva cancha de Barracas Central. Recordemos, el 'Mllonario' le solicitó a la AFA utilizarlo en 2020 porque el Monumental se encontraba en medio de remodelaciones y desde Viamonte le bajaron el pulgar porque "no estaba a la altura".

El regreso de De Paoli

Seis meses después de su renuncia al banco de suplente de Barracas Central, el periodista y relator regresa a ponerse el buzo del club, tras la salida de Alfredo Berti.

El ex director técnico de Nueva Chicago hará dupla técnica con Alejandro Milano, mientras que Lucas Nava, Diego Prado, Elías Gómez, Pedro Servín y Damián Castellanos completan su cuerpo técnico.

Precisamente, Rodolfo De Paoli fue quien le dio el ascenso al conjunto de Campana en diciembre del año pasado, luego de vencer a Quilmes por 5 a 4 en los penales.

El entrenador tendrá su revancha en Barracas, ya que tan solo lo había dirigido en tres oportunidades en la Primera 'A' y todas fueron derrotas: ante Central Córdoba (SdE), Lanús y luego el detonante ante Tigre.

"El equipo hoy, con las tres derrotas, necesita una inyección anímica que yo no se la puedo dar, así que le deseo lo mejor a este club y a este plantel. Es un hasta luego, no es una hasta siempre. Estaré agradecido eternamente", dijo, en su salida de la institución.

image.png Rodolfo De Paoli regresa a la conducción técnica en Barracas Central. (NA).

