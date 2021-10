Cepo: Lionel Scaloni también quiere 'platita'

Y todo esto generó la selección albiceleste. Los futbolistas corren, se pasan la pelota y confían en el compañero que tienen a su lado. Un equipo maduro que se sacó una mochila de 28 años sin títulos y además, se le puede plantar a cualquier equipo.

Lionel Scaloni, maltrecho por la AFA de 'Chiqui' Tapia

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, percibe un salario muy bajo considerando a los demás directores técnicos de Sudamérica. Actualmente, es el técnico más nombrado en toda América y le dio la alegría futbolística más grande al pueblo argentino en muchísimo tiempo. ¿No se merece otro reconocimiento por parte de la AFA de Claudio Tapia?

Antes de retirarse como futbolista, Lionel Scaloni ya sabía que quería ser director técnico, por lo que comenzó el curso y las capacitaciones durante su última etapa como jugador. Su primer trabajo fue en las juveniles del Mallorca, mientras esperaba que Jorge Sampaoli cumpliera su promesa de sumarlo a su cuerpo técnico. Cuando Sampaoli asumió en el Sevilla, Scaloni se incorporó a su personal de ayudantes. Luego, Sampaoli fue convocado por la AFA para dirigir a la Selección Nacional de fútbol.

El descalabro de la delegación Argentina en Rusia 2018, marcó el punto final de la relación entre Sampaoli-Beccacece-Scaloni. Los últimos 2 se desvincularon del cuerpo técnico que comandaba Jorge Sampaoli y se apuntaron a la conducción técnica como entrenadores de fútbol.

Sin embargo -tras el escándalo con Jorge Sampaoli- Scaloni pidió seguir en la AFA, en el área de juveniles. 'Leónidas de Pujato' (como suelen apodar a Lionel Scaloni) fue designado junto a Pablo Aimar para dirigir al Sub-20 que participaría del tradicional torneo de L’Alcudia 2018, torneo en donde se proclamó campeón.

De esta manera, la 'Scaloneta' llegó a la dirección técnica de la Selección Argentina en 2018. Primero en un interinato, y luego ratificado como técnico oficial.

000_9PP9TR.jpg Lionel Scaloni. (Foto: AFP).

Ciertamente, Lionel Scaloni, dejó una frase que hizo temblar a más de un hincha de la selección Argentina.

Tras la victoria ante Perú (14/10), el entrenador argentino dijo que no piensa en el Mundial de fútbol Qatar 2022.

No estoy atravesando por una situación familiar buena para estar pensando en el Mundial, no quiero saber nada. Ya veremos qué pasa más adelante. No estoy como para pensar en un Mundial, no me interesa en absoluto No estoy atravesando por una situación familiar buena para estar pensando en el Mundial, no quiero saber nada. Ya veremos qué pasa más adelante. No estoy como para pensar en un Mundial, no me interesa en absoluto

Si bien creemos en la honestidad del conductor de la Selección Argentina, es importante hablar de lo que el mismo DT recibe por su trabajo, ya que su sueldo es muy bajo en comparación a Tité (entrenador de Brasil) o Ricardo Gareca (entrenador de Perú).

Se estima que Lionel Scaloni gana aproximadamente 500.000 dólares como entrenador de la Selección Argentina de fútbol.

Por otro lado, dentro de los otros seleccionadores nacionales, nos encontramos con que Tité gana 3,9 millones de dólares y Ricardo Gareca 3,7.

¿Se viene el 'plan platita' para pagarle el sueldo a Lionel Scaloni?

image.png

Si bien la economía brasileña es ampliamente superior a la argentina, Lionel Scaloni se ganó un reconocimiento económico más grande lo que actualmente percibe en AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y podría provocar que el entrenador dé un paso al costado, si no recibe una inyección económica. Teléfono para 'Chiqui' Tapia...

Los memes tras la conferencia de Scaloni

Las declaraciones de Lionel Scaloni tras vencer a Perú (14/10) por 1-0, dejaron mucha repercusión en la red social Twitter.

