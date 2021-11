Carlos Tévez y un misterioso viaje a Córdoba

Los antecedentes que impulsan esta posibilidad son varios. En primer lugar, la excelente relación que guarda Andrés Fassi con Mauricio Macri podría ser el puente perfecto para que el “apache” vuelva a las canchas, el mismo lugar donde comenzó su historia (debutó frente a la "T").

Carlos Tévez y su ultimo partido en Boca Juniors.

Además, el fanatismo del ex presidente de la Nación por Córdoba no sería un dato menor a la hora de esgrimir argumentos frente a Carlos Tévez, que podría estar buscando mayor tranquilidad fuera de Buenos Aires. Desde el punto de vista económico el contrato no sería una traba, ya que el jugador cuenta con una holgada situación económica y las condiciones profesionales podrían adaptarse a su gusto (cláusulas de salida, condiciones especiales y demás).

Según trascendió, el interés de Talleres por reclutar a Carlos Tévez podría residir en una potencial participación en la Copa Libertadores 2022, de la cuál el equipo cordobés está cerca. La necesidad de un plantel con mayor experiencia para poder canalizar el buen trabajo que el club cordobés viene realizando podría ser el lugar que Carlos Tévez ocupe en el equipo.

¿Carlitos Tévez firma con el Club Talleres?El Asesor del Lagarto Show

Sin embargo, las últimas declaraciones de Carlos Tévez a la prensa harían caer fácilmente un posible regreso a las canchas del ídolo de Boca Juniors. En aquella oportunidad, el “apache” aseguró que en Argentina no vestiría otra camiseta que no sea la de Boca Juniors.

Además, en una faceta más personal, aseguró que jugar al fútbol se había convertido en un problema en la última etapa de su carrera, y especialmente desde el fallecimiento de su padre en 2020. Por todo esto, resulta muy difícil imaginar a Carlos Tévez con otra camiseta argentina que no sea la de Boca, aunque soñar no cuesta nada para algunos.