Carlos Tévez: Riquelme lo saca de Boca, a través de Vignolo

El rumor empezó de la mano de Sebastián 'Pollo' Vignolo, reconocido hincha de All Boys y amigo de Juan Román Riquelme, en su programa F90.

Tévez tendría que terminar su carrera en All Boys, el club donde salió. Retirarse con la camiseta de All Boys Tévez tendría que terminar su carrera en All Boys, el club donde salió. Retirarse con la camiseta de All Boys

Además agregó:

"Como Riquelme se retiró en Argentinos Juniors, Tévez debería hacerlo en All Boys".

Se imaginan a Carlitos con la '10' de All Boys.. qué bien que nos vendría

, se ilusionó el periodista y conductor.

image.png Sebastián Vignolo instaló a Carlos Tévez para jugar en All Boys.

Nicolás Cambiasso, presidente de All Boys, dejó en claro que le encantaría contar con Carlos Tévez.

"No me gusta vender falsas expectativas, vender humo. No me gusta presionar a nadie. Sería una satisfacción enorme. Empezó jugando en All Boys y después hizo la carrera que hizo. Las puertas del club están abiertas, como jugador, como exjugador, lo que quiera. Las decisiones de las personas hay que respetarlas", afirmó en el programa de Tyc Sports, Presión Alta.

image.png All Boys sueña con tener a Carlos Tévez.

Sin embargo, el futuro de Carlos Tévez podría tenerlo inmerso en la política, y no en la cancha y con la pelota en los pies.

Tévez-Macri-Angelici vs. Juan Román Riquelme

El futuro político de la Comisión Directiva de Boca Juniors es algo que hoy preocupa a Juan Román Riquelme y compañía, de cara a las elecciones de 2023.

La buena relación entre Carlos Tévez, Mauricio Macri y Daniel Angelici ya es conocida. El ex presidente de la Nación conoció a Carlitos en 2001, cuando Macri presidía al xeneize y Tévez era jugador de Boca. Mientras que Daniel Angelici, fichó a Tévez desde Europa, en 2015, y nunca se ocultaron su cariño el uno por el otro.

Hace unos meses; tras la salida de Carlos Tévez en Boca Juniors, el expresidente del club Daniel Angelici, disparó fuertemente contra Juan Román Riquelme.

No está capacitado para ser vicepresidente de Boca No está capacitado para ser vicepresidente de Boca

"Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente o algún directivo que entienda lo económico y financiero o sepa qué es un balance. Riquelme puede hablar de fútbol y sabe mucho, pero hacerlo hablar sobre la economía del club no me parece que sea muy feliz".

Carlos se fue porque no se sentía ni contenido ni querido por el club Carlos se fue porque no se sentía ni contenido ni querido por el club

"Ningún dirigente a acompañarlo al velatorio (del papá de Tévez, 'Segundo') o al entierro y tampoco nadie del Consejo de Fútbol. Al ser humano eso le debe tocar”.

Daniel Angelici fue más allá y se postuló para lo que viene:

Vamos a armar un frente para competirle en 2023 al oficialismo. Vamos a armar un frente para competirle en 2023 al oficialismo.

image.png Mauricio Macri, Daniel Angelici y Carlos Tévez en el casamiento del ex jugador de Boca Juniors.

Carlos Tévez pica en punta como figura del macrismo en Boca. Es el nombre que tienen en mente para volver al poder en 2023. Se especula que la salida del Apache tuvo mucho que ver con las elecciones del club de la Ribera, ya que el estatuto del club estipula que "Un socio no puede presentarse para un cargo electivo si es empleado por el término de un año anterior a los comicios". Hoy en día, Carlos Tévez cumple ese canon.

En relación al futuro político, Angelici afirmó: "A Carlitos lo veo con voluntad, veo que se va a involucrar en la vida política de Boca porque ama al club y porque tiene mucho para aportar"

Carlos Tévez muchas veces dijo que le gustaría ser presidente de Boca Juniors.