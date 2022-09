Carlos Tevez podría irse y le apuntó a la interna política

Su estilo de juego apunta a ser ofensivo y agresivo, tal como lo fue el Apache cuando era jugador profesional. Sin embargo, de momento, las buenas intenciones del DT quedan en casi nada.

"Seguimos cometiendo los mismos errores. Esperamos que nos conviertan para reaccionar. Dejamos dos puntos, que nos viene pasando seguido. Fuimos superiores a muchos rivales pero no podemos hacer los goles. Nos está costando muchísimo. Hay que seguir trabajando", dijo, una vez finalizado el 1-1 de ayer (25/9) ante Platense.

En ese sentido, Tevez fue más allá en los micrófonos y sus declaraciones retumbaron en Rosario y en todo el ambiente del fútbol: puso en duda su continuidad como director técnico Canalla.

"El oficialismo y la oposición deben sentarse a hablar. Todos dicen amar a Central pero no sé con quién hablar. Voy a reunirme con mis allegados y ver qué decisión tomar. Tengo la pretemporada armada y los jugadores que quiero pero así es muy difícil", esgrimió.

Una semana atrás, este medio se hacía eco de las elecciones suspendidas en Rosario Central tras una serie de "irregularidades". El clima político se puso caliente en una de las instituciones más añejas de la Argentina. Ahora, el acto electoral se habría pospuesto para el próximo 18 de diciembre -estaba pautado para el 30 de octubre-.

La postergación de los comicios beneficiaría a Ricardo Carloni, candidato oficialista y que maneja las riendas institucionales del club por el pedido de licencia de Rodolfo Di Pollina. "Las encuestas estaban en un 70-30 para Belloso", le confesaron a este diario.

La palabra de Tevez

El mandamás del primer equipo de Rosario Central no titubeó al hablar de su situación contractual, las aplazadas votaciones y su futuro en el cargo.

"Tanto el oficialismo como la oposición tienen que sentarse a hablar qué quieren lo mejor para Central. Si el 18 de diciembre son las elecciones, ¿como preparamos el equipo para el año que viene? ¿Con quién tengo que hablar? Todos dicen que aman a Central. ¿Con quién hablo por incorporaciones, por once contratos? ¿A quién dejo libre? Primero hablaré con mis allegados y tomaré una decisión. Así es muy difícil seguir. Tenemos la pretemporada armada. Los jugadores que queremos, los que tenemos en carpeta y lo que quiere. Es díficil un futuro así", comenzó.

"Hay que decirle la verdad a la gente. Si tienen los huevos, que se sientan y le digan la verdad a la gente. Para comprar, hay que vender. Central no tiene plata. Hoy me toca a mí. No le vemos futuro. ¿Con quién me siento por el tema de once contratos que vencen? Muchos de los muchachos a los que les digo que se queden, ¿si se van? Que hablen ellos, que se pongan de acuerdo qué quieren de Central para el año que viene. Que lleguen a un acuerdo".

Cabe remarcar que Carlos Tevez tiene vínculo con Rosario Central hasta el 30 de junio del año que viene. Ello, sumado a la interna política actual, pone al DT contra las cuerdas.

"Me tomaré la semana, pero uno viene viendo la situación. Tengo fe que se junten, por el bien de Central y su gente. Quiero el bien para Central. Siempre voy de frente. Después me puede salir bien o mal. Así, muy difícil. Lo están pagando los pibes. Tengo que poner en la balanza a pibes. Es poner todo sobre la mesa y es difícil. Para un entrenador y para lo que quiero, es difícil. La gente te exige. Y no sabía que teníamos tres lesionados adentro de la cancha. Ninguno salió, se quedaron ahí. ¿Qué les puedo exigir a los chicos?", expresó.

Y concluyó: "A mí me trajo el oficialismo. Yo no me puedo reunir con la oposición. Ellos tiene que consensuar. Y que se pongan de acuerdo. Que tengan un proyecto como club, porque es difícil. Se terminan once contratos. ¿Con quién hablo?".

