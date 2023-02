Carlo Ancelotti agarraría la Selección de Brasil, según ESPN

En la escuadra de los 'Galácticos' aparecen varios nombren que defienden a la selección carioca y al Real en simultáneo. Tales son: Éder Militao, Rodrygo y Vinícius Junior.

Si no se produce el acuerdo con Ancelotti, la CBF tiene otros dos nombres en la mira: el portugués José Mourinho, de la Roma, y Jorge Jesús, ex DT de Flamengo y actualmente en el Fenerbahce de Turquía. Entre los entrenadores que dirigen en Brasil, el preferido es Fernando Diniz, de Fluminense.

image.png ESPN Brasil vuelve a insistir con Carlo Ancelotti.

Lo de ESPN: ¿Humo o primicia?

De ratificarse la información, el traspaso sería algo sin precedentes. Se trata de un DT multicampeón y que pasó por clubes de renombre, como Bayern Munich, Chelsea, Milan y el actual Real Madrid.

El informe de ESPN no deja de sorprender, no por eso, sino porque, en agosto, el italiano aseguró que después de su actual etapa en el Merengue -la segunda- iba a dejar de dirigir. "Esta etapa en el Madrid pone fin a mi carrera. Después de los blancos lo dejo. El Madrid es la cima del fútbol, tiene sentido poner fin aquí a esta experiencia", afirmó.

"Todavía disfruto entrenar y trabajar todos los días", había dicho en 2017, bajándole el pulgar a la conducción técnica en seleccionados nacionales.

El hombre de 63 años, en esa línea, estableció que su objetivo, una vez alejado del Madrid, estaría fijado en su vida personal: cuidar de su esposa, disfrutar de sus nietos y fumarse un par de puros como a él le gustan.

Esta mañana (10/2), en conferencia de prensa, el técnico aclaró los tantos:

"No me he enterado. La situación es sencilla, tengo contrato hasta 2024", tiró.

