En ese sentido, es importante mencionar que Lionel Messi no ha logrado aún la regularidad deseada. El '10' argentino llegó al cuadro parisino con la temporada ya comenzada y tuvo que realizar su mini-pretemporada. Sumado a eso, están las múltiples convocatorias a la Selección Argentina, las cuales no cayeron bien en Francia por todo lo operativo que significaba que Messi se estuviera moviendo "de acá para allá".

image.png Lionel Messi, atacado por los hinchas del PSG por sus rendimientos en cancha.

Para colmo, el diario digital "El Confidencial", afirmó que Lionel Messi no se encuentra feliz viviendo en Francia.

Los únicos momentos de felicidad que experimenta Messi son cuando regresa a su país natal o cuando visita Barcelona. En el PSG no es capaz de formar una conexión con sus nuevos compañeros. Ha pasado mucho tiempo y deberíamos haber visto un futbolista con muchas ganas y lleno de vida. El club prestó todo tipo de servicios para facilitar su alojamiento. Un conductor lo lleva al entrenamiento, otro transporta a su familia y un profesor privado de francés enseña su idioma a su esposa e hijos, detalló el periódico

También, es ineludible hablar de que, en año de Mundial de Qatar, sumado a la edad con la que llegará Lionel Messi al mismo, el propio jugador sabe que se tiene que cuidar -y lo hace- jugando para el PSG, y así, llegar sin rasguños al mayor evento del año en noviembre.

Mauricio Pochettino

El actual entrenador del París Saint Germain es otro de los que sufre este pésimo andar futbolístico. Los resultados, el funcionamiento y la química, están muy lejos de ser los esperados, cuando se fijaron los objetivos antes de arrancar la temporada. El equipo all-star de PSG tiene un plantel riquísimo en futbolistas, pero que nunca se hallaron entre ellos mismos de manera óptima.

El último mercado de pases, los franceses incorporaron a Gianluigi Donnaruma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum y Lionel Messi. Todos cracks y jugadores de selección en sus respectivos países. Sumados Mbappé, Neymar, Marquinhos, Keylor Navas... no hay excusas para hacerlo tan mal adentro de la cancha.

Bajo esa línea, y según informaron medios franceses:

El futuro de Pochettino en el PSG está directamente relacionado con sus resultados en la Champions League. A los dirigentes no les interesa la gran ventaja que lleva en la Ligue 1, y pareciera que la derrota en octavos de final de la Copa de Francia colmó su paciencia, llegando al punto de querer despedirlo ahora mismo. Finalmente eso no sucedió, y teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para enfrentarse al Real Madrid, decidieron darle una última oportunidad. Si el PSG no logra avanzar a cuartos de final de Champions, ese será el último partido de Mauricio Pochettino como entrenador parisino, detalló Tyc Sports.

En contraparte, el periodista Daniel Riolo, de RMC Sports, dijo que la decisión de echar a Mauricio Pochettino ya estaría tomada y que no importa lo que ocurra con el conjunto parisino en la actual campaña. Ni siquiera si llegase a ganar esta Champions League.

En reemplazo de 'Poche', el nombre que mas resuena en París es el de Zinedine Zidane, ex Real Madrid y actualmente fuera de la actividad.

image.png Mauricio Pochettino, en la cuerda floja. Sería reemplazado por Zinedine Zidane.

Sergio Ramos

El zaguero español -y gloria del Real Madrid- llegó junto a Lionel Messi en el mercado de verano de 2021 y se la pasó en la enfermería, motivo por el cual es más que discutido, en el PSG.

Justamente, este sinfín de lesiones que persiguen al futbolista, y sus escasas 4 apariciones con la camiseta del PSG, son evidenciadas por la prensa francesa, quien puso en duda su continuidad como profesional, y mencionó que Ramos podría anunciar su retiro del deporte.

"Es difícil que Ramos pueda recuperar la regularidad de antes ya que lleva más de un año entre lesiones lo que significa un dolor de cabeza para el PSG y también para él que lucha por evitar que el final de su carrera llegue antes de lo esperado", comentó el diario francés Le Parisien.

Por su parte, el diario Le Point tildó de "fiasco" la etapa de Sergio Ramos en París y señala: "El PSG tiene que aprender de este error monumental de haber contratado al español que por alguna razón no siguió en el Real Madrid".