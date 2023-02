Batalla campal: el video

Más allá del espectáculo, ocurrió una situación que se apoderó de todas las cámaras, reflectores y flashes. Fue cuando Donovan Mitchell, escolta de los Cavaliers, protagonizó una brutal pelea con Dillon Brooks, quien juega en su misma posición en los Grizzlies. Ambos generaron una batalla campal y terminaron expulsados en el tercer cuarto.

Ocurrió que después de que Brooks tropezara con Mitchell en su arrebato por anotar una canasta con la pelota en sus manos, sea derribado al suelo por un bloqueo de Evan Mobley, alero de los Cavs.

Mitchell agarró el rebote cuando Brooks miró a los árbitros en busca de que le sancionen la falta mientras yacía en el piso, lo que luego provocó una pelea entre ambos jugadores cuando la estrella de los Cleveland intentaba abrirse camino. En una de las tantas repeticiones y ángulos de la jugada se ve que el hombre de los Memphis golpea al propio Donovan en los testículos con su codo izquierdo.

Donovan Mitchell respondió a esa agresión arrojándole la pelota a Brooks y luego empujándolo en el pecho ya cuando ambos estaban de pie. Velozmente, los compañeros de uno y de otro fueron a 'copar la parada' y a generar mayores tumultos. Los jugadores comenzaron a empujarse después de que Mitchell inicialmente agarrara a Brooks, lo que provocó que los jueces y el resto de los jugadores de ambos equipos saltaran e intentaran separar a todo el mundo.

Los dos mayores implicados fueron expulsados de la cancha y enviados a las duchas.

Luego del altercado, el basquetbolista de los Cleveland Cavaliers, lejos de calmar los ánimos, dijo:

Francamente, le he estado rompiendo el trasero durante años. Playoffs, temporada regular... es difícil cuando no puedes proteger a alguien y tienes que recurrir a eso y eso es lo que le ha hecho a un muchos jugadores Francamente, le he estado rompiendo el trasero durante años. Playoffs, temporada regular... es difícil cuando no puedes proteger a alguien y tienes que recurrir a eso y eso es lo que le ha hecho a un muchos jugadores

