Cambalache australiano: Renata Voracova presa con Djokovic

Es evidente ya que, tal como ya anticipó Urgente24, hay una dura pelea, quizás por otros motivos, entre las autoridades federales y las de la provincia de Victoria, qu pagan Tennis Australia y los participantes.

Border Force también está buscando a un 3er. participante del Abierto de Australia, que ingresó con la misma exención de vacuna.

El Departamento de Salud de Victoria y un panel de expertos de Tennis Australia otorgaron exenciones a los 3 porque los paneles sanitarios consultados creían que una infección previa reciente justificaba una exención por la inmunidad natural.

Sin embargo, el gobierno federal informó a Tennis Australia en noviembre que no permitiría que los visitantes extranjeros eludan los requisitos de vacunas con ese argumento.

Tennis Australia cree que hubo una 'zona gris' con respecto a si el motivo de la exención era válido.

La posible deportación de Voráová plantea una pregunta sobre por qué la dejaron ingresar al país y jugar, si el gobierno federal creía que una infección previa no era una exención válida.

Muy desprolijo lo de Australia

Novak Djokovic voló a Melbourne el miércoles 05/01 para defender su título del Abierto de Australia. Al día siguiente, el tenista Nº1 del mundo masculino estaba detenido en un hotel de Melbourne, luchando contra la deportación después de que se cancelara su visa.

Siguió horas en la sala de interrogatorios de un aeropuerto y una confusa disputa entre los gobiernos estatal y federal, así como Tennis Australia, sobre las reglas para realizar un grand slam en una pandemia.

La familia de Djokovic en Serbia dice ahora que Novak está "cautivo" por la política, no por la salud pública, ya que 2 paneles ciegos ya le habían otorgado una exención para competir en Australia sin vacunar. Pero el gobierno federal dice que sus motivos para presentar la solicitud, habiendo contraído COVID en los últimos 6 meses, no son suficientes para calificar para la entrada libre de cuarentena a Australia.

Sherryn Groch realizó un informe para el diario australiano The Age:

¿Cómo llegamos aquí?

Como el escéptico de las vacunas más destacado del mundo del tenis, el centro de atención ha estado en Djokovic desde que comenzó la pandemia. Su preferencia por los tratamientos alternativos sobre la medicina convencional ya era bien conocida, aunque no es el primer campeón de tenis en buscarlos. Tras una operación de codo en 2018, Djokovic admitió que “lloró durante tres días” porque “no era fanático de las cirugías ni de los medicamentos” y trató de “ser lo más natural posible”, y se le ha vinculado con el exagente inmobiliario- Chervin Jafarieh, ahora nutricionista, que prepara suplementos no probados.

En abril de 2020, cuando se comenzó a hablar sobre los mandatos de la vacuna COVID-19 para los tenistas que viajan, Djokovic dijo que tendría problemas con esa decisión porque "se opone personalmente a la vacunación", aunque agregó que no era un experto. Meses después, recalcó que no está en contra de todas las vacunas, más bien no quiere que lo obliguen a tomar una . Esto siguió a las críticas, en particular del jugador australiano Nick Kyrgios, sobre la decisión de Djokovic de organizar un torneo benéfico en Europa del Este durante el apogeo de la pandemia en junio de 2020, donde varios jugadores, incluido el propio Djokovic, se contagiaron de COVID.

La estrella del tenis ahora persigue una 10ma. victoria en el Abierto de Australia, que lo llevaría más allá de sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal, con quienes está empatado por el récord masculino de 20 títulos de Grand Slam. Pero Djokovic se había negado repetidamente a revelar su estado de vacunación contra COVID en el período previo al Open de este año, el primer 'major' de la temporada, incluso cuando jugadores como Tennys Sandgren citaron el mandato de la vacuna como su razón para no competir. En octubre, Djokovic rechazó las preguntas sobre su condición de "inapropiado", mientras que el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, advirtió: "Al virus no le importa cuál sea su clasificación en el tenis".

djokovicvisacanceladafoto2.jpg Novak Djokovic, Nº1 del mundo en el tenis profesional.

La publicación de Instagram y el 'permiso de exención'

Si bien el gobierno federal había dicho el año pasado que los jugadores podían solicitar exenciones médicas de la vacunación, el gobierno de la provincia de Victoria al principio descartó a los jugadores que competían y que no tenían doble dosis, enfatizando que las exenciones no eran lagunas. Más tarde, el gobierno estatal estableció 2 paneles ciegos con el organizador Tennis Australia para permitir que los expertos revisen las solicitudes de exenciones médicas para los jugadores y el personal que asisten al Open. El jefe de Tennis Australia, Craig Tiley, inicialmente había expresado su preocupación de que un mandato de vacuna pudiera alejar a algunos de los mejores jugadores. Pero ennis Australia ya había incluido a Djokovic en el sorteo cuando se reveló su estado de vacunación, indirectamente, el martes 04/01. El jugador anunció en Instagram que competía en el Open Down Under después de todo "con permiso de exención".

Entonces, ¿qué pasó en la frontera?

Djokovic llegó a Melbourne en medio de una ola de reacciones violentas públicas, ya que muchos australianos criticaron la idea de un atleta rico y en forma que supere los estrechos requisitos de exención médica de la frontera.

Luego vino el giro. Djokovic fue detenido en el aeropuerto e interrogado sobre su exención. Los funcionarios rechazaron los documentos siempre que decían que había contraído el virus nuevamente recientemente y que se le había otorgado una exención médica de la vacunación, y encontraron que la visa particular que había solicitado no permitía tales exenciones. Nadie recibió un trato especial, dijo el primer ministro Scott Morrison, ya que la visa de la estrella fue rescindida, "las reglas son reglas".

¿Pero no tenía una exención?

El ministro de Victoria, Jaala Pulford, confirmó que dos paneles independientes de la provincia y Tennis Australia habían aprobado su exención para ingresar al torneo sin vacunar: habían revisado 26 solicitudes relacionadas con el tenis sin conocer nombres o países de origen. Pero el gobierno enfatizó que la Fuerza Fronteriza aún decide quién ingresa a Australia.

"Novak no vendrá a jugar el Abierto de Australia porque es la estrella del tenis más grande de todos", dijo Pulford cuando Djokovic se dirigía a Australia. “Él viene porque ha podido demostrar a través de este proceso que tiene elegibilidad bajo las reglas que se aplican a todos los demás en el país. Mucha gente en la comunidad victoriana encontrará que este es un resultado decepcionante, pero el proceso es el proceso ".

Desde entonces, el gobierno federal ha publicado extractos de cartas que envió a Tennis Australia indicando que la exención en la que se confiaba y que parecía aparecer en el consejo del panel asesor de expertos en vacunas de Australia ATAGI (de una infección reciente por COVID en lugar de la vacunación) no se consideraba suficiente. para llegadas internacionales. El viernes, la premier en funciones de Victoria, Jacinta Allan, dijo que Tennis Australia no informó a su gobierno sobre esa regla. Que no aparece la organización de tenis dijo a los jugadores tampoco.

Entonces, ¿por qué se le concedió una visa para empezar?

Tennis Australia y el gobierno de Victoria han cuestionado por qué la Commonwealth emitió una visa a la estrella del tenis en noviembre 2021 si solo iban a devolverlo en la frontera. El gobierno federal dice que este sistema está automatizado y que aún se requiere una prueba de elegibilidad a la llegada. Tampoco está claro si la posibilidad de que Djokovic emprenda el período de cuarentena de 14 días se discutió alguna vez entre Tennis Australia, Commonwealth y Victoria, pero el Open debe comenzar en menos de 10 días, el 17 de enero.

Cuando el drama comenzó a desarrollarse en el aeropuerto el miércoles por la noche, Pulford dijo que la Commonwealth le había pedido al gobierno de Victoria si apoyaría la solicitud de visa de Djokovic, lo que ella dijo que no lo haría. Mientras tanto, la ministra federal de Inmigración, Karen Andrews, ha negado que se hizo su solicitud.

Detención en hotel y orden judicial

La madrugada del jueves, Djokovic fue trasladado a detención en el Park Hotel en Carlton , donde decenas de solicitantes de asilo han estado detenidos durante años. Mientras espera una audiencia en la corte el lunes 10/01 que determinará si puede permanecer en el país, sus partidarios y aquellos que están en contra de los mandatos de vacunas se han estado manifestando afuera .

Su familia arremetió contra el primer ministro en una ardiente conferencia de prensa en Serbia. Sus padres llamaron a Djokovic un "cordero de sacrificio" cautivo "en una habitación sucia" sin contacto con su familia y lo compararon con Jesús. Su hermano Djordje describió la detención como “el mayor escándalo deportivo y diplomático”, y agregó que “tenía el mismo documento [de exención] que varios tenistas que ya están en Australia. Novak y su equipo no tenían forma de contactar a las autoridades federales. La única forma de hacer contacto fue a través de Tennis Australia, ya que tienen una relación de socio con las autoridades. Novak no se postuló, Tennis Australia sí ”.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno serbio?

El secretario de Relaciones Exteriores de Serbia ha llamado al embajador de Australia en el país balcánico para exigir que Djokovic sea trasladado a un hotel más agradable, y dijo que había una "fuerte sensación en el público serbio" de que Djokovic se había convertido en víctima de juegos políticos y había sido aniquilado para viajar a Australia, donde luego fue humillado. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, también ha prometido luchar contra el "acoso" de Djokovic , aunque la Sra. Andrews ha enfatizado que el jugador no está cautivo, es libre de salir de Australia en cualquier momento.

¿Cómo ha ido esto en el mundo del tenis?

Si bien otras estrellas del tenis han expresado su simpatía por la situación de Djokovic, muchas, incluido Rafael Nadal, han respaldado la vacunación como la única vía para salir de la pandemia , diciendo que si elige no vacunarse, habrá problemas. Pero Sandgren, un crítico vocal de las medidas de cuarentena en el torneo del año pasado , ha argumentado que "Australia no merece albergar un Grand Slam" en una publicación en la que apoya a Djokovic. Incluso Kyrgios ha dicho que la forma en que se ha manejado la situación del serbio es "mala, muy mala ... es humano" .

Para el ex director del torneo del Abierto de Australia, Paul McNamee, “no cree en nada” que Djokovic es el único participante hasta ahora que ha aprobado y luego rechazado su visa. “Todos los jugadores pasan por el mismo proceso de visa supervisado por Tennis Australia para jugar el Abierto de Australia [ya que los no australianos no pueden ingresar en este momento]… Debemos recordar una cosa… incluso si estás enojado, Novak Djokovic no estableció las normas."

Mientras tanto, para los refugiados que ven las protestas por la ventana , existe la esperanza de que un poco de la atención del campeón que ahora cae sobre el notorio hotel de inmigración permanezca allí.