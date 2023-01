Bronca en Boca: rechazó la oferta del Flamengo por Rossi

“Flamengo y Agustín Rossi firmaron un precontrato con vigencia del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027”, comunicó la institución carioca en su cuenta oficial de Twitter para hacer formal la incorporación del guardavalla.

Sin contacto entre los clubes, la salida de Rossi podría anticiparse para este mismo mes si tal encuentro se produce y los brasileños le ofrecen un resarcimiento económico a los boquenses.

Los de Río de Janeiro habían intentado comunicarse con la dirigencia de Boca desde el pasado viernes pero no habían encontrado respuestas y entonces, al no lograrlo, este último lunes 09/01 habían hecho público el arreglo con el arquero cuyo contrato vencerá el 30 de junio próximo, por lo que a partir del pasado 1 de enero ya estaba en condiciones de negociar libremente con cualquier club.

Boca rechazó la oferta que realizó el Flamengo de Brasil para llevarse a Agustín Rossi que fue contratado para julio de este año.

A partir de lo ocurrido este último lunes 09/01 se abrieron dos caminos para Agustín Rossi desde ahora hasta junio y en ambos sentidos la señalización la pone Boca.

Si se mantienen las condiciones actuales y Rossi se queda en Boca hasta junio, cuando se irá libre y sin dejarle un peso a le entidad de la Ribera, desde la directiva pueden bajarle una línea al entrenador Hugo Ibarra para que siga jugando normalmente (es el titular indiscutido) o bien que deje de hacerlo y deba esperar fuera del equipo hasta el momento de partir hacia Brasil.

Boca rechazó la oferta que realizó el Flamengo de Brasil para llevarse a Agustín Rossi que fue contratado para julio de este año.

Hace unos meses, cuando estalló el conflicto entre el jugador y la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme, trascendieron los números que pretendía el guardavalla y lo que ofrecía la comisión directiva del “Xeneize”. Agustín Rossi solicitaba:

. Contrato hasta diciembre de 2025,

. Cláusula de salida inferior a la actual, que es de 18 millones de dólares,

. 1 millones de dólares netos (es decir, libres de impuestos) por todos el contrato,

. Compra del pase incluida en el sueldo pretendido. Boca, por su parte, ofertó:

. Contrato hasta diciembre de 2026,

. Cláusula de salida superior a los 20 millones de dólares,

. Sueldo total (por todo el contrato) de 11 millones de dólares brutos (sin impuestos, serían 7 millones de dólares),

. Adelanto del 40% del primer año de contrato. El arquero de 27 años rechazó todo tipo de ofertas que el Consejo de Fútbol le puso sobre la mesa respecto a la mejora de su vínculo y, por eso, optó por aceptar negociaciones con Flamengo para firmar un precontrato y sumarse a las filas de Vítor Pereira en junio próximo.

Boicot a Rossi: ¿los “torcedores” arruinan el pase?

La agrupación Flamengo Da Gente fue la que puso el grito en el cielo. A través de la red social Twitter, publicó:

“Una vez más, @Flamengo asocia su nombre a la posible contratación de un jugador con antecedentes de violencia contra la mujer. Esta vez, el portero argentino Agustín Rossi. Rossi fue acusado de agredir y amenazar de muerte a su exnovia”.

Esta agrupación se define como un “movimiento de hinchas y socios que defiende un Flamengo ganador, justo, democrático y popular”.

Este mismo movimiento citó también un posteo del Flamengo que data del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. “Hoy es un día para celebrar los logros, pero también para recordar que todavía nos queda mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad. A las mujeres, felicidades y mucha fuerza para seguir. ¡A los hombres, que estén verdaderamente comprometidos a dejar su lugar de privilegio y unirse a esta batalla!”, escribió la cuenta oficial del club carioca.

Boca rechazó la oferta que realizó el Flamengo de Brasil para llevarse a Agustín Rossi que fue contratado para julio de este año.

Flamengo Da Gente, arremetió: “¡Privilegio es atacar y agredir violentamente a su novia y poder seguir su carrera en el club más grande del mundo sin ser cuestionado por ello! #RossiNão #FutebolSemAgressores”.

Los duros señalamientos para con el guardavallas argentino tienen que ver con una acusación que deslizó su ex pareja, Barbi Segovia, en 2016, en la que se denunció públicamente al actual arquero de Boca por malos tratos. La mujer publicó una escrito en Facebook, acompañado por capturas de chats de WhatsApp y una serie de fotos con lesiones en su cuerpo que, según la mujer, eran producto de agresiones del futbolista. “Tuve miedo de morir cuando me encerró y me amenazó”, llegó a decir Segovia en una nota con Infobae.

“Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá'”, agregó.

A su vez, la mujer expuso chats que habría tenido con su ex par. “¿Te das cuentas? Metés cosas que me pasaron a mí hace cinco años para intentar ocultar todas las veces que me pegaste vos a mí, ¡y eso no lo va a tapar nada!”. Rossi habría respondido: “Yo admito que te pegué, admití vos que siempre empezaste vos poniéndote nerviosa. Pero esas cosas de cinco años son parte de su vida y no estás bien, aceptalo”.

¿Será decisiva la condena de este sector de la hinchada de Flamengo para que se caiga la transferencia? Veremos, veremos, ya sabremos...

De una u otra manera los síntomas se revelarán rápidamente, ya que este viernes (13/01), Boca jugará su segundo amistoso en el triangular de verano de San Juan frente a Everton, de Chile, luego de la presentación del fin de semana en la igualdad sin goles ante Independiente.

En ese encuentro, Agustín Rossi atajó en el primer tiempo y Javier García en el segundo, de acuerdo con el plan establecido por Ibarra para darle actividad a los cuatro arqueros que tiene en el plantel en estos dos partidos.

Por eso, para enfrentar al conjunto de Viña del Mar, que casualmente tiene la misma camiseta de Boca, azul con una franja amarilla cruzando el pecho, la idea del entrenador formoseño es hacer debutar a Sergio “Chiquito” Romero en el primer tiempo y luego darle lugar al juvenil ex Los Andes, Leandro Brey, en la segunda etapa.

Boca rechazó la oferta que realizó el Flamengo de Brasil para llevarse a Agustín Rossi que fue contratado para julio de este año.

Pero apenas tres días más tarde, el próximo lunes (16/01) la delegación “xeneize” viajará hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde el viernes (20/01) enfrentará a Racing Club, en Abu Dhabi, por la novedosa Supercopa Internacional.

Para ese encuentro al que la AFA le dio carácter oficial y por lo tanto le sumará una estrella más en el historial al ganador, la lógica indica que debería atajar Rossi, ya que se juega algo importante.

Ese partido será bisagra para el porvenir de Agustín Rossi en Boca hasta junio, considerando además que la hinchada “xeneize” manifestó permanentemente un abierto apoyo al arquero desde que comenzaron las negociaciones para renovar su contrato el año pasado, y que nunca prosperaron a partir de argumentos contrastantes hechos públicos por las partes.

Desde el lado del guardavalla de 27 años, nacido en la localidad bonaerense de San Martín el 21 de agosto de 1995, su representante, Miguel González, expresó que esa oferta era “insuficiente para Rossi, que gana como el cuarto arquero de Panamá”.

Rossi debutó en Chacarita Juniors de su San Martín natal en 2013 y luego su carrera, a caballo de buenas performances, se extendió a Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, antes de llegar a Boca en 2017.

En 2019 el club de la Ribera lo cedió primero a Antofagasta, de Chile y luego a Lanús, donde explotaron todas sus condiciones y por eso lo recuperó hasta convertirlo en la figura que es hoy y que le valió inclusive una convocatoria al seleccionado hoy campeón del mundo en 2022, donde fue suplente por eliminatorias frente a Bolivia.

La ida a Antofagasta se debió a que previamente Rossi tenía todo arreglado para incorporarse al Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, pero sus aficionados se quejaron porque sobre el arquero pesaba una denuncia por violencia de género de una expareja que databa de 2017. Por eso el pase quedó trunco.

Hacia afuera, Boca y Racing hoy debaten la posibilidad de no compartir vuelo rumbo a Emiratos Árabes Unidos para evitar contactos entre los planteles después del accidentado encuentro en la definición del Trofeo de Campeones que ganó la “Academia”.

Hacia adentro, en Boca hay una disyuntiva mucho más tensa aun: decidir si Rossi viaja con la delegación o su último partido defendiendo los colores azul y oro.

