Boca: 'Toti' Pasman iría contra Juan Román Riquelme en 2023

Primero, por la conformación del plantel. Pelearle mano a mano a los equipos brasileños es extremadamente complicado, ya que hay muchísima diferencia en cuanto a los futbolistas de unos y otros clubes.

Y segundo porque en Boca no hay un entrenador: Juan Román Riquelme corrió a Sebastián Battaglia en su mejor momento. El vice xeneize no se bancó el reproche del 'León' en conferencia de prensa por la "falta de agresividad" de la dirigencia en el mercado de pases y por eso decidió echarlo. El reemplazante es Hugo Benjamín Ibarra, acompañado por Roberto 'Tito' Pompei y Leandro Gracián.

Todos ellos tienen una escasa -o casi nula- experiencia dirigiendo. Sin embargo, el trinomio fue ratificado hasta diciembre de este año y no se descarta que sigan el año que viene, en palabras de Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

Es decir, Boca Juniors afrontaría la siguiente Copa Libertadores -ya está clasificado por ganarle la Copa LPF a Tigre- con una inxperiencia total en la dirección técnica. Un club tan grande no puede probar técnicos, sino tener técnicos probados.

Se habló de Ricardo Gareca, de Martín Palermo, Gabriel Heinze o Sebastián Beccacece. Por ahora, y mínimo hasta diciembre, es "Ibarra conducción".

image.png Hugo Benjamín Ibarra, exjugador y actual director técnico de Boca. (NA)

¿'Toti' Pasman para 2023?

El periodista deportivo le apuntó a Juan Román Riquelme en el programa transmitido por DirecTv Sports, De Fútbol se Habla Así, y coqueteó con presentarse a los comicios del año que viene en el club de la Ribera.

"Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política. Porque ayer llegué a La Bombonera y me decían 'Vamos, Toti', 'Aguante, Toti, te bancamos'”, lanzó Pasman cuando se analizaba la victoria del 'Xeneize' ante Estudiantes en el canal deportivo.

"Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la puerta de La Bombonera, no arranque mi carrera política en Boca", agregó el periodista.

Esa 'banderita' de la que Pasman habla, se trata de una pancarta que fue colgada en las inmediaciones de la cancha de Boca el día sábado 16 de julio, cuando los dirigidos por Ibarra derrotaron 1-0 a Talleres de Córdoba con gol de penal de Marcos Rojo.

La bandera rezaba: "Basta de estas lacras que quieren ver hundido a Boca". De cierto modo, lo que se acusa es algún tipo de "operación" de parte de 'Toti' Pasman y Martín Arévalo -también estaba su rostro en el pasacalle- contra la gestión actual.

image.png Banderas contra 'Toti' Pasman y Martín Arévalo en La Bombonera. (Foto: Infobae).

De esta manera, Juan Carlos Pasman le pegó a la dirigencia actual y, especialmente, a Román Riquelme:

"Ahora porque mi ocupación es el periodismo y yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas bien en Boca, no voy como (Jorge) Bermúdez a cobrar un sueldo de 3 millones y uno de uno y medio para mi hijo", disparó.

"Yo tengo una condición que no tiene el presidente: yo soy hincha de Boca y él no, él es de Tigre".

image.png 'Toti' Pasman siempre fue muy crítico del gobierno de Riquelme en Boca.

Y concluyó: "Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme, si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca, y voy a explicar por qué... Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: ‘ah, ¿los contras también vienen a la cancha?’. ¡Con una bronca! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas y una está en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta de la Bombonera. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta de la Bombonera está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club", acusó 'Toti', según textuales de Infoabe.

Además, en exclusiva con Diario Olé, el reportero dijo que se siente muy identificado con José Beraldi -hombre de la política de Boca Juniors desde hace mucho tiempo- y que podría integrar su lista, sea en 2023 o en algún futuro.

