Boca: ¿Sebastián Battaglia se juega el puesto contra River?

El ingreso del paraguayo Óscar Romero le ofrece un abanico de posibilidades al equipo, quien según Battaglia, "se perfila para jugar con enganche". ¿Por pedido de Juan Román Riquelme?

Algunos periodistas -mas allegados al equipo azul y amarillo- cuentan que Riquelme, hace un tiempo, baja línea en todas las categorías inferiores para utilizar el clásico número 10 entre los 11 titulares, y que no se pierda esa posición dentro de este fútbol mucho más moderno, donde los futbolistas son cada vez más versátiles y más flexibles dentro del campo.

Por su parte, Marcelo Gallardo, entrenador de River, se diferenció de la filosofía de Román Riquelme cuando le preguntaron por el enganche clásico, en la previa del duelo ante Racing.

¿Enganche? No sé qué significa. El creativo, el que conecta líneas, el que es pensante, el que tiene buena ubicación. Tenemos varios de esos. El jugador en la actualidad tiene que hacer un poco de todo ¿Enganche? No sé qué significa. El creativo, el que conecta líneas, el que es pensante, el que tiene buena ubicación. Tenemos varios de esos. El jugador en la actualidad tiene que hacer un poco de todo

"No podés quedarte con la creatividad y el talento si no le das el valor de las otras cosas que vienen a acompañarlo. Somos un equipo muy funcional en sentido de no dar referencias, que todos hagan un poco de todo. Y eso nos ha dado resultados y muchos jugadores han encontrado espacio dentro de nuestros equipos. Si no te movés permanentemente el creativo desaparece", opinó Gallardo.

image.png Juan Román Riquelme y Marcelo Gallardo, dos enganches clásicos pero con miradas diferentes.

Sebastián Battaglia

El 'León', que firmó su contrato con Boca en diciembre del año pasado, por un año más, está en tela de juicio por buena parte de la fanaticada boquense.

"Los resultados mandan", es el dicho, y ahí es cuota pendiente para Sebastián Battaglia, quien ha ganado dos, empatado dos y perdido uno en la presente Copa de la Liga Profesional. Sumado a eso, están las muchísimas falencias que desnudan a Boca partido a partido y la reiterada falta de funcionamiento.

Si bien es pronto para hablar de la continuidad de Battaglia porque el año recién comienza y Boca inicia su participación en la Copa Libertadores en el mes de abril, será interesante saber cómo saldría parado el entrenador xeneize en una hipotética derrota ante River en la fecha 7, el próximo 20 de marzo, ya que una caída podría ser un 'mazazo' letal para su conducción en el club de La Ribera.

Tras la derrota ante el 'Globo' de Parque Patricios, Sebastián Battaglia se refirió a las críticas y a la actualidad de su equipo.

"Hace mucho Boca no perdía. No escuché en ningún lado que digan que hace mucho Boca no perdía. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Estamos convencidos de que podemos y tenemos que dar más. Confiamos plenamente en ellos. Hay que seguir enfocados y volver a trabajar en el próximo entrenamiento".

"Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía doce partidos este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, hay que estar preparado. Yo estoy muy tranquilo" "Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía doce partidos este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, hay que estar preparado. Yo estoy muy tranquilo"

Sobre Darío Benedetto y su ausencia: "Tuvo un problema familiar. Lo acompañamos en este momento.Tenía una molestia, vamos a ver cómo evoluciona en la semana. Fue por el fallecimiento de su abuela. No era un momento anímico como para poder estar. Lo acompañamos en este momento. Hay que estar encima del jugador. Está la persona también".