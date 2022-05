Boca: Pedirán prisión preventiva para Sebastián Villa

En cuanto al relato de la mujer denunciante: "Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó.