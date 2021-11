Boca sin paz: Juan Román Riquelme cedería a una joya

Durante esta semana, Riquelme volvió a hablar este último martes 02/11 -ya lo había hecho el sábado- de su charla con el plantel, luego de pedirles que bajaran del micro después de la derrota ante el “Lobo” por 1 a 0 en la Bombonera en que “fui a felicitarlos y se armó una novela bárbara” y vaticinó: “Vamos a quedarnos muchos años”.

En declaraciones periodísticas, Juan Román Riquelme explicó en el mediodía de este mismo último martes 02/01 en que “para mí no es ningún lío lo del sábado. Yo al hotel no voy, no tengo por qué ir. Yo no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Todo el tiempo buscan... Fui a felicitar a los jugadores y se armó una novela bárbara. Pero tenemos claro quiénes son, cuáles son los programas, son siempre los mismos”.

“Esto es divertido, porque el hincha de Boca ya lo entendió. Desde el día que ganamos las elecciones, sabemos bien cómo es”, remarcó Román en diálogo con la señal TNT Sports.

“Yo no tengo por qué sentirme mal, porque fui a felicitar a los jugadores. Pasa que estamos acostumbrados, yo nunca voy a vivir como dirigente porque siempre voy a ser futbolista. Pero acá creemos que cuando entra un dirigente al vestuario es para retar o echar al técnico. Y yo estaba feliz por el segundo tiempo que habían jugado con Gimnasia”, agregó el encargado de la secretaría de fútbol “xeneize”.

Enseguida, le respondió al exjugador Oscar Ruggeri, quien había atacado al ahora dirigente: “Se cree el dueño del club. Me defraudó como persona”, comentó este último lunes 01/11 el ahora panelista en ESPN.

“Yo miro poca tele, pero a mí me cuentan todo. Y me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo y dice que lo defraudé, me pondría mal porque sé que él me quiere y yo lo quiero. Lo mismo si pasa con un familiar. Pero si lo dice una persona con la que no tengo relación, no me genera nada”, expresó.

“No puedo defraudar a alguien con quien no tengo relación. No es tan difícil esto. Yo vivo de una manera, trato de ser simple cuando contesto, soy simple en mi vida... Cuando salen a decirte esas cosas, no me causa nada, lo que dice ese muchacho, para mí no cuenta”, subrayó Riquelme.

ruggericontrariquelmebocajpgjpg.jpg Oscar Ruggeri, actual panelista de ESPN, acusó al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme de que “se cree que es el dueño del club”. (Captura: Imagen de TV)

El exfutbolista salió también a defender su gestión, que comenzó en diciembre de 2019 cuando asumió la fórmula Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, después de ganarle al dúo oficialista y que sostenía el macrismo, conformada por Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi.

“Vamos a estar un montón de años, porque amamos nuestro club, lo vamos a cuidar mucho, los otros ya estuvieron mucho tiempo, estuvieron como 20 años, ya lo han usado para lo que lo querían usar, ahora nosotros lo único que queremos es cuidar el club, estamos volviendo a ser un club de fútbol”, señaló.

“Somos hinchas de Boca desde chiquitos, soy bostero a muerte, yo no soy hincha de algún partido político, a mí no me dicen tenés que ser hincha de un partido político, ya lo usaron 25 años para eso”, disparó Román contra la anterior dirigencia, que encabezaba Daniel Angelici.

En ese contexto, confirmó que dentro de dos años se presentará a elecciones: “Con Jorge (Ameal) está todo bien, así que seguramente vamos a tratar de seguir dentro de dos años”, afirmó.

En cuanto a Sebastián Villa y su titularidad en el equipo que en Mendoza jugó este último miércoles 03/11 ante Argentinos Juniors por la semifinal de la Copa Argentina, declaró: “No hablé con Sebastián (Battaglia, DT del club,) lo haré esta noche, así que no se como formamos mañana”.

“Villa es un gran jugador, nunca fingió una lesión, el tema pasó por otro lado, pero ya es un tema cerrado”, abundó.

En cuanto a las situaciones de Cristian Pavón y Eduardo Salvio, a quienes se les vencen sus contratos el 30 de junio del 2022, sostuvo que “con Salvio es con el primero que vamos a hablar, él viene de varias lesiones complicadas, dos en Europa y una acá, se tiene que poner bien de a poco”.

“Con respecto a Cristian (Pavón), hablamos con él y esperamos hacerlo con su padre, que alguna vez nos criticó y que ahora está conforme en cómo tratamos a su hijo”, expresó.

Respecto a algunos bajones del primer equipo, Román indicó que “el semestre se está haciendo largo, es lógico que el plantel esté cansado. Hace siete fechas no veíamos tan posible poder clasificar a la Copa por la Liga, teníamos siete equipos por delante nuestro. Gracias a los jugadores que tenemos hemos logrado estar arriba de varios y con posibilidades de clasificar”. “Los chicos están muy cansados, se nos están lastimando, están cansados de la cabeza y de las piernas, más de la cabeza que de las piernas”, consideró.

En ese sentido, recordó el mes que le tocó vivir a Boca “con el tema de Mineiro en la Libertadores, más estar encerrados una semana en el hotel, más la impotencia que te daba que te obliguen a jugar con los chicos de la Reserva, perder puntos y ver que el primero se te empieza a ir lejos”.

“Todo eso ha hecho que los muchachos tengan que hacer un esfuerzo doble y siguen peleando”, concluyó Riquelme.

El propio vicepresidente de Boca Juniors habló el sábado a la salida del estadio sobre la reunión sorpresa que mantuvo con el plantel y la minimizó: “Los saludé... Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo”, y agregó: “Les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo. Hemos comenzado con los partidos del Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel. No nos dieron muchas chances de participar en el torneo porque nos hicieron jugar con los chicos. De entrada tuvimos que correr de atrás”.

Consumada la derrota ante el “Tripero”, los jugadores se retiraron al vestuario sin prestar declaraciones a la prensa.

La polémica llegó cuando Juan Román Riquelme irrumpió, hizo bajar a los jugadores del micro y los condujo hacia el vestuario. Lo cual nos deja pensando:

¿Quién le dio el poder a Riquelme de manejar el vestuario?

Para algo existe el director técnico. Él es quien debe hablar y sostener al plantel desde lo deportivo, no los dirigentes. Este gesto, muestra que Riquelme no salió de su rol de jugador y quiere mostrar su liderazgo en el Boca que hoy maneja. Román Riquelme desautorizó a Sebastián Battaglia frente a todos, así como el mismo Román lo vive haciendo con el presidente: Jorge Amor Ameal.

Aunque las palabras fueran de “aliento” y motivación como dicen los protagonistas, ¿Por qué Riquelme no da esas charlas también cuando el equipo gana?.

riquelmejugadoresbocamicro2jpgjpg.jpg Juan Román Riquelme busca rearmar el plantel de Boca para la próxima temporada y estaría dispuesto a ceder a una de las “joyas” del club a un equipo grande.

No podía esperar, Juan Román Riquelme, a que los jugadores vuelvan a los entrenamientos y ¿recién sermonear allí? ¿Tanto apuro tenía el vicepresidente de Boca por decirle a sus jugadores que jugaron un buen partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata?.

Si lo que motivó a Riquelme a entrar al vestuario de Boca con esa vehemencia y lleno de autoridad haya sido “para felicitar a los jugadores” (como él mismo dice), pareciera ser bastante incongruente lo que dice con lo que expresa hacia afuera.

Las imágenes son claras: muestran a un Riquelme furioso y enojado con sus futbolistas, aunque según el exjugador, la cuestión fue tratada en buenos términos y solamente quería mostrar su apoyo.

Boca sufrió una derrota dolorosa contra Gimnasia Esgrima La Plata en la Bombonera por la 19ª fecha de la Liga Profesional y quedó a 13 puntos del líder, River Plate. Además, para clasificarse a la próxima Copa Libertadores deberá ganar la Copa Argentina o quedar entre los primeros cuatro de la tabla anual, hoy está sexto a cuatro unidades de esa posición.