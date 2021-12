Boca Juniors ganó la Copa Argentina y jugará la Libertadores

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, destacó que el martes 14/12 se reunirá con el DT Alexander Medina para hablar de su continuidad en el club.

“Me voy con la tristeza lógica de haber estado tan cerca en un partido que incluso nos fue más favorable en la tenencia de balón. No se pudo hacer el gol y luego los penales no nos beneficiaron”, contó el dirigente ante los medios.

Y agregó: “Quiero felicitar a Boca por el campeonato y a Talleres. Como le dije a los jugadores, siento mucho orgullo. Si hace seis meses pensábamos que en un año como este íbamos a estar en segundo lugar en la Liga y en final de Copa Argentina, es para felicitarlos. Estoy seguro que no pasarán 43 años para que Talleres vuelva a jugar otra final. Con lo que viene haciendo hace unos años Talleres va a estar cada vez más cerca de jugar finales”.

Y concluyó: “Haremos lo imposible para que Alexander continúe. Se ha hecho un trabajo extraordinario. El martes nos vamos a reunir luego de Independiente. Tenemos que estar muy agradecidos de estar en una final. Talleres nos va a llevar a otra final muy pronto jugando así”.

Battaglia

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, afirmó que "solamente este es momento de disfrutar" tras la obtención de su 1er. título como técnico al ganar la Copa Argentina, y advirtió que él nunca habló de su continuidad, "porque mañana será otro día y el tiempo dirá que es lo que vendrá".

Esto se disfruta mucho porque uno siempre quiere que las cosas vayan bien. Nosotros sabemos internamente lo que somos como grupo y uno de los objetivos que teníamos se cumplió en esta final. La otra era sumar puntos para entrar a la Libertadores por la Tabla Anual y también se había logrado.

"Nosotros nos hicimos cargo del equipo en un momento difícil y tuvimos algunos buenos, otros regulares y otros malos, pero seguimos adelante. Lo que pasa es que en nuestra etapa como jugadores conseguimos muchas cosas y eso dejó la vara alta, pero también sabemos que hay cosas que mejorar", afirmó.

"Lo que pasa es que se dicen demasiadas cosas y hay que trabajar mirando para delante. Yo solamente pensaba en ganar esta final y mañana será otro día", reflexionó.

Él dedicó este título "a la familia de Alfredo Moreno, que falleció hoy y con el que compartimos tantas cosas en Boca. Por eso estoy mitad contento y mitad triste, porque a veces uno termina haciéndose problemas por tonterías y la vida es otra cosa".

Alexander Medina

Alexander Medina estaba frustrado por el resultado adverso: “Hay que asimilar la derrota. Habíamos venido con mucha convicción e ilusión de conseguir el título”.

https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1468781145747828736 Pase lo que pase, siempre junTo a vos



Gracias #Talleres, gracias jugadores, gracias a la gente. pic.twitter.com/apUmQsc3Pl — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) December 9, 2021

El entrenador agregó que “acá nos ganamos el respeto nacional por como jugó el equipo. Nosotros controlamos bien al rival. Boca no pateó al arco. No le puedo reprochar nada a los jugadores. Muchos chicos afrontaban por primera vez un partido decisivo. Hay cero reproches. No les puedo decir nada”.

Después, Medina habló de su continuidad: “El contrato se acaba y la temporada también. Nos juntaremos a analizar con el presidente. Queremos un proyecto deportivo que sea competitivo. Abordar las competencias que toquen de buena forma. Talleres este año tuvo un protagonismo importante. Hay que evaluar todo. El objetivo del club. Los jugadores que se van y vendrán. Un montón de aspectos. Hay que hablar con Andrés. En mi cabeza hoy estaba este partido”.

Finalmente, el técnico sostuvo: “Estoy súper agradecido a como trataron a todo nuestro cuerpo técnico. Llegar a Talleres era un desafío importante para nosotros. Ahora vamos a evaluar. Tengo que ser muy cuidadoso y respetar la estructura del club”.