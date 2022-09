Boca: El filtro que enojó a hinchas y, ¿puede ir di Zeo?

Las alineaciones todavía no están confirmadas. Hugo Ibarra mantiene dudas en la defensa y evalúa utilizar por primera vez una línea de cinco defensores. Justamente; en esa zona del campo, el entrenador de Boca Juniors recibió una mala noticia en la práctica de ayer (7/9), ya que Marcos Rojo -capitán del equipo- no pudo completar el entrenamiento matutino. El ex Selección Argentina salió tras sufrir una molestia muscular y es duda para el Superclásico.