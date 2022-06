Boca: Alfio Basile le tiró un palo a Juan Román Riquelme

El 12 de abril del 2012 me retiré del fútbol después del famoso quilombo. Sacó un fierro y no me mató de casualidad. Estaba bravísimo ese vestuario. Creo que no le pasó a ningún técnico en el mundo, aseguró el Coco en referencia a su retiro de la dirección técnica El 12 de abril del 2012 me retiré del fútbol después del famoso quilombo. Sacó un fierro y no me mató de casualidad. Estaba bravísimo ese vestuario. Creo que no le pasó a ningún técnico en el mundo, aseguró el Coco en referencia a su retiro de la dirección técnica

image.png El 'Coco' Basile. Ex entrenador de la Selección Argentina, Racing y Boca. (NA).

En relación a la salida de Juan Román Riquelme de aquella Selección, y previo a la Copa del Mundo de 2010, el mismo exjugador sostuvo.

La realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección (Diego Armando Maradona) no coincidimos mucho, no tenemos el mismo pensamiento y tampoco los mismos códigos. Ya no podemos trabajar juntos La realidad es que con el técnico que tiene hoy la selección (Diego Armando Maradona) no coincidimos mucho, no tenemos el mismo pensamiento y tampoco los mismos códigos. Ya no podemos trabajar juntos

Riquelme no llegó a jugar ni un partido con Diego Maradona como técnico, ya que fue dado de baja en el amistoso contra Francia en febrero del 2009 porque tenía un partido con Boca el domingo a la noche y llegaba a Francia el mismo día del encuentro.

"Me entero por la radio que no voy a Francia y por televisión que el técnico me ve mal. Pasó un 2008 maravilloso, en el que gané muchas cosas y premios y, de repente, Riquelme es un desastre y pareciera que nunca supo dar un pase. Son todo palos, cada vez más fuertes y estoy cansado. Quiero disfrutar y vivir en paz", sentenció Román.

Muy conocidos eran los cortocircuitos que tuvieron Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona. Una de las frases más conocidas de uno a otro fue la del Diego en 2013: "Si estás vacío, llenate", le dirigió al ídolo de Boca, quien había manifestado que no seguiría en el club tras perder la final de la Copa Libertadores 2012 ante el Corinthians. Finalemente, JRR siguió unos años más vistiendo la azul y oro.

El palo de Basile a Riquelme

Alfio Basile habló del presente de Boca Juniors y apuntó contra Juan Román Riquelme por la gestión que lleva a cabo en la vicepresidencia del club.

Como dirigente qué voy a opinar. Opino de él como un crack, un jugador bárbaro, sostuvo el 'Coco' Como dirigente qué voy a opinar. Opino de él como un crack, un jugador bárbaro, sostuvo el 'Coco'

Y agregó: " Como dirigente qué se yo. No me voy a fijar que compra a uno, trae al otro, eso lo tiene que juzgar el hincha de Boca. Yo lo juzgo como un jugador extraordinario, de una clase internacional. Por ahora la lleva bien, y si empieza a ganar todo más todavía. Va a ser Gardel. Pero seguro, con este equipo él va a querer que juegue siempre mejor".

image.png Juan Román Riquelme y Alfio Basile.

Sobre Sebastián Battaglia y el juego de Boca, dijo: "Ahora está mucho mejor, porque juegan todos los titulares. Pero todavía le falta un poquito de belleza, como jugó la Selección ayer. Eso es lo único que hay que esperar. Pero lo demás va a ir in crescendo, cada vez mejor".

"Lo que pasa es que ganó dos partidos importantes. Pero él tuvo la mala suerte, pobre Sebastián, que no jugaba ninguno de los titulares. El equipo titular era este que tiene ahora, pero tenía suspendidos, lesionados. Se le lesionaron cuatro centrales. No podía jugar bien nunca justamente por la carencia de jugadores que él sabía que eran titulares. El equipo que juega ahora, los 11 titulares que entran ahora en el campo de juego, son los 11 titulares que tenía en la cabeza él. Pero no lo podía poner porque no lo tenía. Y todo eso... más en Boca, que es deportivo ganar siempre", mencionó Alfio Basile, en diálogo con Supermitre.

