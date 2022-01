Benzema contra las críticas a Messi: "No entienden nada"

Benzema, quien recibió un voto de Lionel Messi en la última votación para los premios The Best, también compartió su frustración por no haber podido ganar el Balón de Oro.

benzemamessifoto2.jpg Karim Benzema, goleador de Real Madrid y rival de París Saint Germain en la Champions, aseguró que “el que critica” a Lionel Messi “no entiende nada de fútbol”.

“Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más”, remarcó el delantero, de 34 años.

Hay que mencionar que en Francia hay mucha bronca porque en el club parisino rogaban para que quedará desafectado de la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, algo que finalmente ocurrió; Messi no fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha frente a Colombia y Chile.

Todo esto tuvo su origen el lunes 08/11/2021, cuando Leonardo, director deportivo del París Saint Germain (PSG), había demostrado su enojo por las convocatorias de Messi y de Leandro Pareces a la Selección Albiceleste y había amenazado con recurrir a la FIFA.

BENZEMAYMESSIPORTADA.jpg Karim Benzema, goleador de Real Madrid y rival de París Saint Germain en la Champions, aseguró que “el que critica” a Lionel Messi “no entiende nada de fútbol”.

La normativa de la FIFA actualmente establece que los clubes deben ceder a los jugadores a las selecciones, sin considerar atenuantes como el hecho de no estar en plenitud física.

No obstante, el París Saint Germain (PSG) quedó envuelto en un verdadero escándalo futbolístico y dirigencial, crecen, cada día que pasa, los cuestionamientos contra el DT Mauricio Pochettino sumado a las internas entre los jugadores.

Por consiguiente, el club parisino deberá hacer una limpieza en su plantel y recaudar 100 millones de euros en venta de jugadores. De ahí, el conjunto comandado por Pochettino podría perder a Kylian Mbappé sin recibir ni un solo euro, si es que finalmente el delantero galo opta por no renovar su contrato y se va al Real Madrid.

pars-el-astro-argentino_835815jpg.jpg Karim Benzema, goleador de Real Madrid y rival de París Saint Germain en la Champions, aseguró que “el que critica” a Lionel Messi “no entiende nada de fútbol”.

Pero esto no es todo para el PSG, quien deberá hacer una gran limpieza con venta de jugadores importantes para recaudar al menos 100 millones de euros para cumplir con el Fair Play Financiero.

Y entre los descartes de Mauricio Pochettino quien pica en punta es Rafinha, quien no vería con malos ojos cambiar de aires ante la poca actividad y sumarse a la Real Sociedad.

La idea es cederlo hasta el próximo 30 de junio de 2022. No es una venta, pero sí aligeraría la masa salarial del equipo galo.

Otros candidatos son Thilo Kehrer y Diallo, quienes podrían dejar en el club, en caso de venta, unos 50 millones de euros.

Julian Draxler, con valor de mercado de 20 millones y Kurzawa de 9, son dos jugadores a los que el PSG, según L'Equipe, estaría dispuesto a vender, aunque los futbolistas no estarían muy convencidos de abandonar la institución.

Por lo tanto, el arquero español Sergio Rico, por el que podrían obtener unos cinco millones, también podría abandonar el equipo, al no gozar de oportunidades con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma ocupando el 100 por ciento de los minutos.

Y por último aparece Mauro Icardi, quien está de buena racha tras jugar en mal nivel, aunque esta transferencia no estaría tan clara y mucho más si finalmente Mbappé se va.

De alguna manera, el club parisino se supera partido tras partido en jugar cada vez peor. Es así, a los cracks hay que saber usarlos.

Mauricio Pochettino tiene un pie afuera en París. El miércoles 22/12/2021, el equipo del jeque qatarí empató en el minuto 91’ a un equipo en descenso directo, gracias a un gol salvador de Mauro Icardi. Los millones no juegan solos, ni siquiera con Lionel Messi en el plantel.

Como venimos adelantando en este diario, los rumores de una salida del santafesino Pochettino son cada vez más grandes. El equipo parisino juega de manera decepcionante. Es el all-star menos all-star de la historia.

En febrero de este 2022, París Saint Germain se enfrentará a un Real Madrid que está intratable, por los octavos de la UEFA Champions League.

Además, el diario francés L'equipe soltó la supuesta bomba que habría en el vestuario del PSG, que involucra una pelea entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino, PSG y Manchester United

Según cuenta Manchester Evening News, el propio Manchester United está en carrera para contratar a Mauricio Pochettino, en reemplazo oficial por Olé Gunnar Solskjær.

Actualmente, el banco de los “Diablos Rojos” está ocupado por Ralf Rangnick. Tras la decisión de despedir a Ole Gunnar Solskjaer hace poco más de un mes, el United identificó a Pochettino como uno de sus principales objetivos para convertirse en el próximo técnico permanente del club, contó Manchester Evening News.

Sin embargo, Manchester United ya habría iniciado conversaciones -hace un tiempo- para atraer a Mauricio Pochettino, algo que finalmente no prosperó.

El problema de Mauricio Pochettino es el exceso de jerarquía en el plantel. Claramente, no estuvo a la altura del vestuario, el cual, según L'equipe, “no es un lugar feliz”.

Su paso por Tottenham de Inglaterra fue más que bueno. Las estadísticas juegan en su favor por su 61% de efectividad con el buzo de los Spurs. Y allí no tenía a Messi, Neymar, Mbappé, Di María o quien sea.

En su paso por el equipo inglés, colocó al Tottenham en la final de la UEFA Champions League 2019, en donde cayó 0-2 ante el infalible Liverpool de Jürgen Klopp.

Benzema fue cuarto en la última edición de Balón de Oro que ganó Messi por séptima vez y en los The Best estuvo entre los finalistas pero quedó afuera de la terna.

“El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo”, completó.