Belloso acusó a exdirectivos 'canallas' de buscar la quiebra

BELLOSOACUSOAEXDIRECTIVOSCANALLASDEBUSCARLAQUIEBRAFOTO2.jpg Gonzalo Belloso, nuevo presidente de Rosario Central, acusó a los exdirectivos del “Canalla” de que “quisieron quebrar” al club. (Foto: Captura TV)

En este punto, el presidente “canalla” confió que “a modo de ejemplo de lo que hicieron hay un contrato con un artista, (el cantautor Ricardo) Arjona, que vale 20 millones en el mercado, pero que firmó en Central por dos millones, así que el firmante y la empresa productora cometieron un ilícito y desde ya les aviso que Arjona en Central no va a cantar”.

En otro ítem, Belloso reveló que “Central cedió a (el volante Joaquín) Pereyra a (Atlético) Tucumán en un contrato del 50 por ciento (del pase) por 500 mil dólares, a pagar 200 mil en enero, 200 mil en mayo y otros 100 mil más adelante, pero el 5 de diciembre vendieron el 100 por ciento del pase, no se sabe en qué monto. Para vender un jugador debe estar aprobado por la comisión directiva, según dice el estatuto de Central. Y ahora no tenemos al jugador, no tenemos el acta y no tenemos la plata”.

En esta línea, Belloso enfatizó: “Si a este club no lo dejaron muerto esta banda de ladrones y sus cómplices no lo mata nadie. Hay una comisión directiva con gente muy capacitada, mucha gente con muy buenas intenciones, la oposición que se puso a disposición, gente histórica del club, exjugadores, el pueblo canalla que se moviliza para sacar a Central adelante. Este club tiene destino de grandeza y de abrazarnos para salir campeones”.

Gonzalo Belloso hizo carrera como directivo en Conmebol, desde 2016 como Director de Desarrollo y luego llegando a ser secretario general y hombre clave, hasta que decidió alejarse en septiembre de 2021.

https://twitter.com/De12a14/status/1611031283123261440 #URGENTE! Gonzalo Belloso puso en duda el show de Ricardo Arjona en el estadio de #Central pic.twitter.com/AP5n1loEYi — De12a14 (@De12a14) January 5, 2023

En esos tiempos estrechó vínculos fuertes con los principales dirigentes del fútbol argentino y con Claudio Tapia, haciéndose cargo de varias gestiones de equipos argentinos vinculados con las competencias de Conmebol. Y hasta fue importante para que la Selección aceptara en 2021 jugar la Copa América en Brasil -todavía con pandemia-, donde terminó festejando.

Actualmente, Belloso además ocupa un lugar en FIFA, como asesor estratégico de fútbol sudamericano. Sin embargo, por su gran identificación con Central, decidió ir como candidato a presidente.

El Pejerrey conoce las entrañas del club donde jugó, incluso estuvo en el clásico del torneo pasado, el del 1-0. Respaldó a Carlos Tevez cuando asumió como entrenador y seguía de cerca del día a día del club.

Antes de las elecciones en la institución rosarina, Tevez renunció a su rol de director técnico en Rosario Central. El jueves 03/11/2022, de manera sorpresiva, el “Apache” convocó una cita ante los medios en donde había confirmado que daba un paso al costado.

Ese mediodía del jueves 03/11/2022, en conferencia de prensa, Carlos Tevez anunció la interrupción de su contrato como DT del Canalla. El ex Boca tenía contrato hasta junio de 2023.

https://twitter.com/De12a14/status/1611034820636704770 Gonzalo Belloso: "el hincha tiene que saber la situación delicada del club" y agregó: "hubo muchos negocios paralelos de la gestión anterior. pic.twitter.com/wV5Y3Ja7ha — De12a14 (@De12a14) January 5, 2023

“Se va porque no puede armar el equipo y afrontar el mercado de pases con tiempo porque hasta el 18 de diciembre no sabe quién va a ser el presidente de Central. El quería que las elecciones sean en febrero o marzo, pero acá está en juego un modelo de club y quién va a gobernar en Central por cuatro años, que es mucho más que el armado de un equipo”, apuntó TN

A pesar de haber confirmado en reiteradas ocasiones que seguiría a la cabeza del proyecto en Rosario, Tévez abandonó el cargo luego de la venta de Facundo Buonanotte al Brighton por €11.500.000 con bonos incluidos. El joven de 17 años fue la bandera de su ciclo en el cuadro auriazul con sus grandísimos rendimientos.

“Estos 15 días van a ser fundamentales para la renovación de los jugadores que quiero más los que quiero que vengan. Pero si no armamos un equipo, es muy difícil seguir. Un equipo que sea competitivo. La gente quiere competir. Y yo también quiero competir”, había dicho Carlos Tévez, una vez finalizado el campeonato.

https://twitter.com/De12a14/status/1611034326640037890 Belloso contra la gestión anterior: apuntó que encontraron irregularidades de contratos y una deuda multimillonaria con fecha de vencimiento para principios de 2023. pic.twitter.com/xGnpIBhJv3 — De12a14 (@De12a14) January 5, 2023

Otra de las razones que apartó al ex futbolista de Manchester City, United y Juventus, entre otros, es la interna por el acto eleccionario y el deseo del propio Tévez de no ser utilizado como bandera política.

El Apache dirigió cinco meses al Canalla y sus números no fueron buenos ni mucho menos: dirigió 24 partidos, de los que ganó 6, igualó 11 y perdió 7. Su equipo terminó 20° en la tabla de la Liga Profesional de Fútbol.

