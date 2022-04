Battaglia se aferra al cargo y reapareció Salvio

Los boquenses salieron al campo y ya se notaba que lo peor podía llegar: desde lo táctico Sebastián Battaglia dispuso un extraño 4-4-2, con Sebastián Villa de volante por derecha (no es su posición) y un 'doble nueve' con Luis Vázquez y Darío Benedetto que fue más un manotazo de ahogado que otra cosa. Aún así, los xeneizes se pusieron en ventaja gracias a un penal convertido por “Pipa” Benedetto, tras media hora de aburridísimo fútbol ofrecido por ambos equipos.

BATTAGLIABOCAGODOYCRUZFOTO4.jpg Sebastián Battaglia ratificó su intención de seguir en Boca en medio bronca de los hinchas por los malos resultados del equipo, y reapareció Eduardo Salvio. (Foto: Noticias Argentinas)

Sobre el final del primer tiempo, a Boca le empataron el partido por una desconcentración de toda la defensa. Otra vez la misma historia. Más allá de los nombres que elija Battaglia y cómo plantee los partidos el entrenador, sería más que prudente analizar los bajísimos rendimientos de los futbolistas.

En el segundo tiempo, la ecuación no cambió en la cancha. Boca fue puro arrebato y centros intrascendentes contra el área del “Tomba”, que jugó un mejor partido y hasta mereció ganarlo. El local lució entregado, no hizo pie y no encontró el partido en ningún momento. Su arquero, Javier García, salvó al “Xeneize” de la catástrofe con múltiples atajadas.

Con el 1-1 final, Boca se fue al vestuario entre el silencio y las caras largas. Según varias fuentes, ningún futbolista habló con Sebastián Battaglia en el vestuario y ese silencio se trasladó puertas afuera, ya que el propio entrenador suspendió la conferencia de prensa, provocando un mayor ambiente de despedida del club.

La hinchada

En las tribunas se vivió una mezcla entre tensión, enojo, aliento, fastidio, desidia, y muchísimo hartazgo. Aún así, el hincha genuino de Boca Juniors alentó durante todo el partido y a pesar de la crisis que atraviesa su equipo. Sin embargo, la barrabrava de Boca, “La 12”, impulsó un canto contra los jugadores del plantel, al ritmo de “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca matar o morir”, una antigua canción del cuadro boquense que no se escuchaba hacía mucho tiempo. Diversos sectores de La Bombonera se sumaron -tímidamente- al reclamo que inició la barra hacia los jugadores.

En ese sentido y de forma instantánea, la tribuna Sur del estadio Alberto J. Armando reprobó los cantos con una enorme silbatina hacia La 12 y con un “Dale Boca, dale Bo”, en señal de apoyo al equipo.

Además, la interna de Boca se trasladó a la tribuna Socios Sur, donde hubo algunos hinchas que se enfrentaron a las trompadas y a los empujones.

https://twitter.com/RinconDeBoca/status/1517105265690218498 Ayer, La Bombonera cantaba por la camiseta de Boca matar o morir, mientras que de algunos sectores querían tapar con el Dale Bo. Terminaron varios dándose trompadas en la socios sur baja. Que no pase más. Hay muchas familias y nenes en la tribuna.pic.twitter.com/EfdTNSJvW1 — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) April 21, 2022

Es este el ambiente que se vive hace muchos años en el xeneize: existe la gente que dice: “Acá no se insulta, hay que alentar al equipo”, y otra parte de los hinchas que directamente sale con los tapones de punta para reclamar más actitud, rebeldía y, por supuesto, resultados.

Fin de ciclo

Sebastián Battaglia no debe alargar más la agonía. Lo más acertado sería que el DT tuviera el gesto de dar un paso al costado por sí solo y alejarse de la conducción de Boca. Su equipo demuestra ser peor partido a partido.

El encuentro de este último miércoles 20/04 ante Godoy Cruz será anecdótico, porque si Boca ganaba el partido todos estarían diciendo que Battaglia debe continuar y bla bla pero esto ya es irreversible, no pasa únicamente por una cuestión de resultados, va más allá. La cara del DT al finalizar el encuentro, sumado a la suspendida conferencia de prensa por el mismo, le daban la pauta de que la renuncia era inminente. No obstante, aún no hay una decisión oficial sobre el cargo del “León” y todo se definirá en las próximas horas.

Boca no solamente juega de mal en peor, Sebastián Battaglia no solo plantea mal los partidos, equipos y no ofrece reacción desde el banco, sino que tampoco ganó en todo el 2022 en La Bombonera por la Copa de la Liga Profesional. Es realmente preocupante, por parte de un hombre que tiene escasa experiencia y que ha demostrado quedarle gigante el buzo del “Xeneize”.

En medio de la dura crisis que vive el plantel profesional, Eduardo “Toto” Salvio, rompió el silencio a una semana del escándalo que protagonizó con su ex mujer y confesó que “me siento mal con lo que pasó”.

En un intercambio de mensajes con la modelo y periodista Luli Fernández, el atacante del Xeneize le comentó cómo transita los días: “Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”.

Al ampliar sobre la cuestión, el “Toto” Salvio dejó en claro que busca resolver la situación de la manera más pacífica posible: “Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos, mi trabajo en Boca, solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”.

Si bien Eduardo Salvio fue convocado nuevamente en Boca y estuvo en el banco de suplentes en el empate ante el “Tomba”, lo cierto es que su situación judicial tras la denuncia en su contra de su exesposa está lejos de resolverse.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sigue analizando filmaciones del hecho -ahora con cámaras privadas de los edificios de la zona- y también fue citado a declarar para este viernes (22/04) un testigo de lo sucedido.

Además, desde la Fiscalía aseguran que incorporaron protocolos de asistencia para Magalí Aravena, con el objetivo de evitar que la investigación se estanque por miedo a represalias. Todavía hay que esperar unos días más para saber cómo avanza la causa que tiene a Eduardo “Toto” Salvio en el centro de la escena y a su entorno asegurando que el Toto es completamente inocente.

Por otra parte, Battaglia asumió como entrenador de Boca a fines de julio, tras la salida de Miguel Ángel Russo. Luego de conseguir la Copa Argentina en diciembre, la dirigencia decidió renovarle el contrato por un año más. En la actual Copa LPF, se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona 2 con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y una derrota.

Boca jugará este sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 19:00 por la décima fecha en un partido que podría afrontar con un equipo alternativo para preservar a la mayoría de los titulares de cara a la visita a Corinthians de Brasil, el próximo martes (26/04), por la Copa Libertadores.