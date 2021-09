¿Barras o empresarios? Trapitos, chori, droga, tiros y más

Tras varias idas y vueltas, rumores cruzados y un tímido manejo dirigencial en AFA (Asociación del Fútbol Argentino), se decidió que el público vuelva a los estadios. Un público que no pisa las canchas hace más de un año y medio, a causa de la pandemia de coronavirus. En todo este año y medio la seguridad de la Nación no pudo controlar y garantizar que el regreso a las canchas sea seguro para todos. No controlaron las barras, el narcotráfico y la inseguridad. Si bien la cuestión pudo haber estado un poco invisibilizada por la pandemia, el regreso a las canchas pone en evidencia todas estas cuestiones.