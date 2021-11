Barracas Central de Tapia, con otra polémica, es puntero

“Vamos primeros. Van 32 fechas, ganamos 13, empatamos 13 y perdimos solo seis. La gente no tiene la más puta idea de qué es lo que pasa en el arbitraje en el ascenso. Doy estos números porque habremos molestado a equipos como Ferro que con sus tres delanteros deben ganar más plata que todo el plantel de Barracas Central. Si esto está todo armado para Barracas Central, la gente no lo sabe y el periodismo tampoco y al que quiere saber no le interesa. ¿Cuántos penales nos dieron en los 13 partidos que ganamos? Ninguno”, disparó enojado De Paoli.

Cuando tuvo que hablar sobre el resto de los equipos, el periodista aseguró que todos juegan mal predispuestos: “Todos los equipos rivales juegan mal predispuestos con nosotros. Se sienten robados antes de empezar los partidos. No me voy a hacer el gil. De los nueve penales que nos dieron, siete fueron penalazos, y me quedo corto que no les pusieron roja a los infractores. Con los dos penales que supuestamente no fueron, el de Ferro y Madryn, que fue un piletazo de Valenzuela. ¿Sabés cómo terminó el partido? Cero a cero porque lo pateamos afuera. No necesitamos de ningún penal para ganar o para empatar un partido que vamos perdiendo”.

El entrenador también prendió el ventilador y disparó contra dos personas: Christian Bragarnik y Ricardo Caruso Lombardi.

El empresario, que estuvo vinculado con Godoy Cruz y actualmente con Ferro (otro que pelea por un ascenso) como asesor deportivo es acusado por De Paoli por “patrocinar” los sueldos de los jugadores del equipo de Caballito: “Me hacen notas ahora para saber si soy parte de la mafia. ¿Qué mafia? ¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios de Ferro? Me parece que hay una situación mediática que forma opinión. Me voy a tomar un café y el mozo me dice ‘cómo roban’. Si con los compilados que arman hasta muestran jugadas de campeonatos pasados... ese es el descargo. Yo no puedo hacer zapping para ver barbaridades que se dicen”.

También “atendió” a Caruso Lombardi, quien criticó sistemáticamente a Barracas Central: “Un tipo impune como Caruso Lombardi, está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos, y como le dijo que no ‘Chiqui’ Tapia, quiere escupir el asado para todos lados. Y gran parte del periodismo mira para el costado”, cerró.

Por lo tanto, Ricardo Caruso Lombardi mantuvo otro duro cruce con el presidente del club sanjuanino, Jorge Miadosqui. El ex técnico le recordó al dirigente en la previa del duelo de este mismo domingo (07/11) a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter que: “Pobre Ceballos, hace tres partidos atrás ganó Independiente de Mendoza en Barracas y lo apretaron mal sus dirigentes del partido”.

En la previa de la definición del ascenso a Primera, que tiene a Barracas como protagonista y favorito, a falta de dos fechas, hubo reclamos por penales inexistentes a favor de la institución ligada al presidente de la AFA: sus dos hijos integran el club, uno como presidente (Matías Tapia) y el otro como jugador (Iván Tapia). Caruso no se quedó atrás y también se metió en la polémica.

Además de señalar al presidente de la AFA, sin pelos en la lengua apuntó contra Miadosqui, con quien mantiene una tensa relación. “Miadosqui, presi de San Juan, es socio de Tapia (presidente de AFA), todo cocinado, directo a la final”, escribió, picante.

No es la primera vez que Lombardi se refiere al presidente de San Martín con picantes declaraciones. En diciembre del año pasado el entrenador y dirigente protagonizaron un fuerte cruce de palabras. Caruso, que dirigía en ese entonces a Belgrano, dejó entrever que había un cierto favoritismo por San Martín en la categoría y hasta apuntó contra Chiqui Tapia, diciendo que “es de San Juan y su familia y afectos están allá”.

Estas declaraciones no cayeron muy bien en Concepción y generaron un fuerte enojo en los dirigentes que, al día siguiente, decidieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Después, tras la desvinculación de Paulo Ferrari del club de Concepción, el nombre de Ricardo Caruso Lombardi apareció en escena junto al de otros DTs. Sin embargo, al ser consultado, negó cualquier posibilidad de arribar a San Juan. “No hubo contactos y menos con ese presidente. Ese presidente ni se me acerca”, declaró tajante.

A pesar del resultado favorable, las redes estallaron al ver un polémico fallo que cobró el árbitro del partido, Diego Ceballos, a los nueve minutos del segundo tiempo.

https://twitter.com/MatiiPassarelli/status/1457439430579564544 Jajsjsjsjsjs otro día en la oficina para Barracas Central. Que vergüenza por favor. https://t.co/fxLBXtfNrv — Matias Ariel (@MatiiPassarelli) November 7, 2021

Todo se dio cuando el jugador de San Martín de San Juan llevaba la pelota y le cometieron una falta pero el árbitro interpretó que debía cobrar para Barracas. Ante esta situación, el jugador Álvarez reboleó la pelota y Ceballos le mostró la amarilla. Acto seguido, el futbolista del conjunto sanjuanino se quejó (¿lo insultó?) y vio la tarjeta roja.

https://twitter.com/TyCSports/status/1457452189702623243 #NacionalEnTyCSports ¡EL GUAPO QUEDÓ A UN PASO DE LA FINAL! #BarracasCentral goleó 3-0 a #SanMartín (SJ) y llega a la última fecha ante Villa Dálmine dependiendo de sí mismo. Los goles del Barraqueño fueron obra de Buter, Stable y Corti (e/c). pic.twitter.com/G2GJcN3X6q — TyC Sports (@TyCSports) November 7, 2021

Inmediatamente el equipo de San Juan se enfureció y fue a increpar al juez por la escandalosa decisión que había tomado.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1457447276603924484 BARRACAS CENTRAL GANA Y SUEÑA: A UN PASO DE LA GRAN FINAL POR EL ASCENSO A PRIMERA



En casa, el Guapo venció 3-0 a San Martín de San Juan y llega a la última fecha como líder en soledad



Leonel Buter, Facu Stable y Germán Estigarribia



@barracascentral pic.twitter.com/RtzkNple5j — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=eq_qG3wGCiY&ab_channel=TyCSportsPlay