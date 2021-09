Barcelona y Juventus, deteriorados sin Messi y Cristiano

image.png Sergio Agüero fue fichado por el Barcelona y aún no debutó oficialmente.

Barcelona vs. Granada

El día de ayer (20/09), el Barcelona de Ronald Koeman rescató un empate ante el equipo rojiblanco gracias al gol del uruguayo Ronald Araújo, quien fue la figura del partido. El partido se abrió gracias al gol de Domingos Duarte al minuto y medio de juego. A partir de allí, el Barcelona hizo todos sus esfuerzos por romper la resistencia del portero Luís Maximiliano. Tras 2 cabezazos de Araújo que coquetearon con el gol, llegó la anotación del mismo y la igualdad junto a la explosión de jugadores y público, cuando se jugaba el minuto 90' del partido.

El Barcelona formó con: Ter Stegen; Sergiño Dest, Eric García, Ronald Araújo, Álex Balde; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Yusuf Demir; Memphis Depay, Philippe Coutinho.

Ingresaron: Óscar Mingueza, Luuk de Jong, Gavi, Riqui Puig y Gerard Piqué.

Barcelona quedó con 8 puntos. Granada tiene 3. El líder es Real Madrid con 13 unidades.

image.png Domingos Duarte anota. Poca gente en las tribunas para ver al Barcelona.

La Juventus, también en crisis

El conjunto 'Bianconero' sufre una abrupta caída en sus finanzas: perdió 300 millones de euros desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

El cierre de los estadios y la posterior vuelta de los aficionados a las gradas, aunque con restricciones, ha menoscabado los ingresos de los clubes, y la 'Juve' no ha sido una excepción. Además, la venta de Cristiano Ronaldo al Manchester United por un precio inferior a lo que los bianconeri tenían pensado, no ayudó a quitar presión en las arcas de la institución italiana.

A pesar de las alarmantes cifras, el club turinés no corre peligro. Está previsto que la Juventus complete una ampliación de capital de 400 millones antes de final de año, por lo que el futuro del equipo estaría asegurado,

informó Diario Marca.

Deportivamente, Juventus se encuentra en una situación muy complicada. Cosechó apenas, 2 puntos en los 4 partidos que disputó por Serie A. Está posicionado en zona de descenso.

image.png Imágenes del empate ante Milan el pasado domingo (19/09). Juventus no ganó en lo que va del torneo y está en zona de descenso.

La ida de Cristiano Ronaldo se está reflejando. Juventus anotó tan solo 4 goles en 4 fechas, misma cantidad de goles que anotó 'CR7' desde su llegada a Inglaterra. Preocupante.

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, se pronunció sobre el presente de su equipo.

"El domingo jugamos bien, tenemos que mejorar porque todavía cometemos muchos errores. El equipo trabajó bien en defensa y en ataque, revisé el partido contra Milan y entre los minutos 45 y 52 perdimos ocho pelotas divididas. En esos momentos hay que manejar mejor el partido. Hasta el tiro de esquina del empate de Milan los estábamos empujando y ellos retrocedían".

No tiene sentido hablar del pasado. Mañana tenemos que ganar, no hay mucho más para decir. Quienes jueguen deberán salir con decisión. Tenemos 16 jugadores, no 14, y les demando responsabilidad No tiene sentido hablar del pasado. Mañana tenemos que ganar, no hay mucho más para decir. Quienes jueguen deberán salir con decisión. Tenemos 16 jugadores, no 14, y les demando responsabilidad

El próximo compromiso de la Juventus es el miércoles (22/09) ante Spezia por la quinta jornada de la Serie A.