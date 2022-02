Baile de Salah y Mané a Bielsa, que quedó más hundido

BIELSALEEDSGOLEADACAIDALIVERPOOLFOTO2.jpg Mohamed Salah y Sadio Mané fueron los autores de la goleada del Liverpool sobre el Leeds de Marcelo Bielsa 6-0 que quedó al borde del descenso. (Foto: Reuters)

Ante esto, Bielsa fue claro: “¿Cómo no voy a cuestionar lo que estoy haciendo? Por supuesto, me pregunto a mí mismo. Cuando te preguntas por qué están sucediendo las cosas, la pregunta es: no creo que el cambio de estilo ayude a lo que está sucediendo”. Algo similar le había sucedido el fin de semana ante la consulta sobre si estaba preocupado por el rendimiento de su equipo después de perder 4-2 contra el Manchester United.

Por otro lado, negó que los propietarios de Leeds le plantearon alguna duda con respecto a su rendimiento: “No específicamente, pero cuando un equipo pasamos por lo que estamos pasando solo se van a despertar dudas. No necesito que me den conclusiones sobre el resultado del equipo que dirijo”.

Burnley, otro de los equipos que pelea por la permanencia, le ganó a Tottenham por 1-0 en pendiente de la fecha 13; y Watford cayó el penúltimo puesto al perder con Crystal Palace por 4 a 1 en un postergado de la jornada 18.