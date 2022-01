Ayudas arbitrales: Rodolfo de Paoli encubre al Chiqui Tapia

Sin embargo, como en su momento, Rodolfo de Paoli se defendió de los videos que circulan en redes sociales y del hashtag popular: "PenalParaBarracas".

"Sabía que si me iba muy mal iban a decir que era un periodista que no podía dirigir, si me iba normal no iban a decir nada y si me iba muy bien iban a hablar de los arbitrajes. Lo tenía clarísimo y así fue".

"Soy un hombre del fútbol y sé cómo fue la historia de Arsenal de Sarandí, sé la historia de Gustavo Alfaro. En Chicago viví una experiencia única, siendo hijo de un ex presidente, más allá de haber sido jugador y ex entrenador. Conozco las reglas del juego. Sabía que lo peor que me podía pasar para que hablen de los arbitrajes, es que me vaya muy bien. Y bueno, nos fue muy bien", le contó a Infobae.

Soy un tipo del medio y conozco de estas cosas. Me tomo el tiempo de investigar cuando hay ese tipo de información. Ojalá hubiese circulado el video de los nueve penales, pero no fue el que circuló. A todo el mundo que le muestro cómo fueron los nueve penales, todos coinciden en que siete fueron penales sin ninguna duda. Si de los nueve, siete fueron claros y no quedan dudas y en dos se equivocaron, estoy tranquilo. El tema es que el video ese no era de los nueve penales, eran jugadas mezcladas de penales a favor y en contra, incluso de torneos anteriores, y de circunstancias que no modificaron el score final", agregó de Paoli

Las imágenes son más que elocuentes: en cada partido de Barracas Central que había una polémica, la moneda caía constantemente para el mismo lado. Pareciera que a de Paoli le mostraron el video equivocado...

"Para que se entienda de qué se trataba ese video: en un momento se ve que un jugador de Barracas toca la pelota con la mano y parece penal, pero no se muestra cuando el equipo del jugador rival para la pelota con la mano y luego patea. Eso no lo vio nadie. O repiten diez veces un penal de la temporada pasada y yo qué tengo que ver con eso, si no estaba. Hay manipulación y lo entiendo. Cuando investigás por qué y para qué, te vas dando cuenta. Estoy tan convencido de lo que pasó que tengo las herramientas para mostrárselo a todo el mundo, pero llegado el caso me parece que ya es algo anecdótico. Tanto nosotros que tuvimos nueve penales, como Quilmes que tuvo once y Tigre que tuvo ocho, somos los tres equipos que más pateamos al arco, que más llegamos al área rival y que jugamos las dos finales", completó el hombre que sigue de cerca a la Selección Argentina en Tyc Sports.

Rodolfo de Paoli intenta esclarecer la campaña de Barracas, el mismo club que escondió las transmisiones de los partidos, que fue de los que más recibió penales, que protagonizó sorteos polémicos, el de los árbitros a dedo y el del fixture más sencillo.