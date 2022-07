¡Atento, River! Una figura podría irse libre

En cuanto a las incorporaciones, River abrochó a Miguel Borja -delantero de la Selección colombiana- por siete millones de dólares. El jugador viajará a la Argentina una vez que se termine de intercambiar la documentación correspondiente y recién allí se sumará al plantel profesional.

Por Luis Suárez no han habido muchos avances en los últimos días. El charrúa quedó libre del Atlético de Madrid y aún no ha definido su futuro.Entretanto, en Núñez aguardarán todo lo que sea necesario para ficharlo.

¿Se va de la Cruz?

El volante uruguayo se ha convertido en un hombre vital para el mediocampo del 'Millonario'. Su ausencia se notó en la derrota ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores (29/6).

En ese sentido, la preocupación en River Plate pasa por el contrato del jugador. La llegada de julio supone un conflicto para 'La Banda', y es que Nicolás de la Cruz ya está en condiciones de negociar con cualquier otro equipo. Su vínculo en Núñez vence en diciembre de este año.

La política con los futbolistas de River -caso Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser- fue que ningún profesional jugaría de no renovar su contrato en los últimos 6 meses de estadía en el club. A pesar de ello, Nicolás de la Cruz expresó su deseo de renovar. Ya se sabrán los pasos a seguir en su carrera.

"Ansiedad por irme no tengo, se verá cuando se abra el mercado de pases", expresó el mediocampista uruguayo tiempo atrás. Y agregó: "No me vuelvo loco, uno prioriza llegar bien al Mundial. Y si me toca salir, intentaré hacerlo de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo", dijo, en una entrevista con Último Al Arco.

image.png Nicolás de la Cruz puede negociar para irse libre de River. Su contrato vence en diciembre próximo.

