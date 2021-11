Asustan a Guillermo Barros Schelotto con una derrota de Boca

https://twitter.com/RiverLPM/status/1460731573595250693 Así recibieron a Guillermo en Colombia



pic.twitter.com/hv3jYV5vwQ — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 16, 2021

Quintero no estuvo presente en esta convocatoria del seleccionado cafetero, por lo que el reencuentro no será posible en este cruce. Así y todo, al ex entrenador de Boca le recordaron su gol en Madrid con ese picante cartel.