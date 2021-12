Asumió Jorge Brito y su prioridad impactará en la hinchada

14-12-2021_ciudad_de_buenos_aires_jorge (2).jpg Jorge Brito asumió la presidente de River junto con la flamante comisión directiva y su prioridad será las reformas en las tribunas que arrancarán en el verano. (Foto: Télam)

Francescoli también recibió el reconocimiento de Brito por su “templanza” en algunos momentos de crisis en River.

“Tenemos una deuda con el socio en la infraestructura del estadio y vamos por más”, cerró Brito.

Matías Patanian e Ignacio Villarroel, vicepresidentes 1ro y 2do, respectivamente, acompañaron a Jorge Brito en el escenario para entregar los diplomas de la renovada comisión directiva.

Más de 500 personas se dieron cita en el SUM del club, entre familiares, empleados, periodistas y glorias como Norberto Alonso, Hernán Díaz y Ubaldo Fillol, e hinchas reconocidos en los ex tenistas Guillermo Coria y Mariano Zabaleta.

Gallardo se sentó en la primera fila, al lado de Enzo Francescoli, con quien intercambió conceptos durante gran parte del evento.

Antes de la asunción de Brito, D’Onofrio le dedicó unas palabras: “Brito me demostró en estos años, mucho lugar para querer ser el uno, pero acompañándome, respetando su función”.

El ex presidente de River también saludó al ex senador nacional Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y fue ovacionado por todos los presentes.

Durante la conferencia de prensa, Jorge Brito aseguró que irán “por mucho más” durante su gestión, para que continúen los éxitos deportivos obtenidos durante los ocho años de gobierno de Rodolfo D'Onofrio.

“Nos trazamos nuevos objetivos. Hay que salir de la zona de confort y no quedarnos con todo lo que ganamos; hay que ir por mucho más”, expresó Brito en una rueda de prensa en el primer piso del SUM del Monumental.

“Tenemos grandes desafíos, como el poner en valor la marca de River que nos ganamos en estos últimos ocho años y fue alterada por una crisis económica local e internacional por la pandemia”, declaró Brito.

“Estamos convencidos de capitalizar la marca River y aprovechar esos fondos para las grandes obras de infraestructura que el socio se merece y el doble desafío de seguir compitiendo en el plano internacional”, agregó el nuevo titular de River, acompañado de sus vicepresidentes, Matías Patanian e Ignacio Villarroel.

Brito no opinó sobre la posible vuelta del volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien milita en el fútbol chino, pero sí dejó un mensaje a los medios.

“Seremos muy aburridos con ustedes (los periodistas). Intentaremos que no se filtre información sobre futbolistas para cuidar el patrimonio de este deporte y no alentar la expectativa de la gente, porque cuando algo no se concreta, se golpea la ilusión de la gente. Desde el domingo nos pondremos a trabajar por el futuro del fútbol”, cerró Brito.

Con el voto de 19.752 socios y socias, sobre de un padrón de 50.600, Jorge Brito se transformó en el nuevo presidente de River Plate, durante las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 05/12 sucediendo a su aliado Rodolfo D'Onofrio, quien cumplió 8 años de mandato.

Jorge Brito lideró la lista 'Filosofía River', que obtuvo 13.945 votos, 70,6% del total. Acompañan a Brito, Matías Patanian e Ignacio Villarroel.

Otra novedad consiste en que Antonio Caselli ya no es el mayor opositor en River Plate.

Caselli no sólo fue un fracaso en la gestión del club español Burgos, sino que en lo doméstico perdió, semanas atrás, el apoyo de Horacio Roncagliolo (fiscalizador titular), Nicolás Fantasía Macchi (suplente), Daniel Lisera (titular), Luis Belli, Luis Cejas y Juan Ignacio Napoli.

Carlos Trillo logró que el 'Frente Unidos x River' -respaldado por Somos Comunidad River, que lidera Matías Barreiro- sumara 2.838 votos (14,37%) contra los 2.179 (11,03%) que logró Antonio Caselli.

El 14,37% de Trillo le permite ingresar 3 vocales en la nueva Comisión Directiva riverplatense, además de Representantes de Socios y Asambleístas.

Jorge Brito reiteró que habrá una “continuidad” del proyecto: “No puedo hablar de cambio porque acá hay un estilo que debe quedar” y añadió que “tenemos mucho para trabajar, la continuidad de (Marcelo) Gallardo es una de ellas. A partir de mañana ponemos manos a la obra”.