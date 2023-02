Arsenal sacudió a Demichelis y paridad para el resto

BANFIELD0INDEPENDIENTE0.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas/PRENSA BANFIELD)

Así, siempre Banfield estuvo más cerca del triunfo, pero también siguió mostrando su falta de resolución en el área rival, algo que volvió a ponerse de manifiesto en la noche de este mismo domingo (26/02), sumando su cuarto partido sin convertir goles en este campeonato de la Liga Profesional en cinco presentaciones.

Sin embargo, su gente se fue conforme por la actitud de sus futbolistas, con el volante central Alejandro Cabrera como su estandarte en la mitad de la cancha, y de cara al futuro inmediato se fue con mejores sensaciones que los de Avellaneda.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Banfield - Independiente

Por otra parte, Instituto de Córdoba logró una importante victoria al vencer 3 a 1 como local a Newell’s Old Boys de Rosario, que venía de ser eliminado por Copa Argentina este último miércoles 22/02 ante Claypole, de la Primera C, en un encuentro que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes.

INSTITUTODECORDOBA3NEWELLS1.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas/PRENSA INSTITUTO)

La “Gloria” con este triunfo alcanza los ocho puntos en el certamen, en el que busca consolidarse en su vuelta a la categoría, mientras que la “Lepra” completó una semana para el olvido y queda con siete unidades en el lote de mitad de tabla.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Instituto - Newell's

Mientras tanto, Defensa y Justicia (12 puntos) se subió en la tarde de este mismo domingo (26/02) al lote de punteros luego de superar ampliamente a Atlético Tucumán (2), por 3-0.

DEFENSAYJUSTICIA3ATLETICOTUCUMAN0.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas/PRENSA DYJ)

De esta manera, el conjunto “verdeamarillo” se adjudicó su cuarto éxito en hilera y alcanzó arriba a Lanús (jugará este lunes (27/02) ante Racing Club), San Lorenzo y Talleres de Córdoba, todos con 12 unidades.

Por el contrario, el elenco “decano” prosigue en la parte baja de la tabla, con apenas dos puntos y sin haber conseguido aún una victoria.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Defensa y Justicia - Atlético Tucumán

Sensación agridulce para Huracán, que se trajo un punto de Santa Fe ante el nuevo Colón de Néstor “Pipo” Gorosito y si bien sigue invicto en el torneo, bajó algunos escalones en la tabla de posiciones.

Gusto agrio por el hecho de que una victoria lo hubiera colocado en la punta en soledad, al menos hasta que jugara Lanús en su peligrosa visita a Racing, y por encima de varios equipos que sumaron de a tres en sus partidos. Y gusto dulce porque no salió tan herido habiendo presentado en cancha un once totalmente suplente, ya que Diego Dabove decidió cambiar hasta el arquero, priorizando lo que se le viene por la Copa Libertadores y el clásico ante San Lorenzo.

COLONDESANTAFE1HURACAN1.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Télam)

Justa igualdad y punto positivo para los de Dabove, que siguen dando pelea en el torneo local y que arrancan una semana clave: este miércoles (01/03) definen la serie con Boston River en el Tomás Adolfo Ducó para seguir avanzando en el torneo internacional (fue 0-0 en Uruguay) y el próximo domingo (05/03) se viene el clásico porteño ante uno de los equipos que lo superó en la tabla justo en este fecha.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Colón - Huracán

El Estudiantes de La Plata dirigido por Abel Balbo aún no logra seducir a sus hinchas, que volvió a despedir con silbidos a un equipo que no puede ganar ninguno de los tres partidos que disputó en el estadio Uno. Este último sábado 25/02, empató 1 a 1 con Sarmiento de Junín, que está peleando por salir de la tan temida zona de descenso y que no asomaba como un rival complicado.

SARMIENTODEJUNIN1ESTUDIANTESDELAPLATA1.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas)

En el descuento, Alejandro Donatti le sacó un gol “hecho” a Mauro Boselli, pero la historia ya estaba escrita y el final volvió a encontrar a Estudiantes con la cabeza gacha.

Un tiempo fue más que suficiente para liquidar el pleito. Talleres de Córdoba fue muy efectivo en Vicente López, aprovechó al máximo las jugadas que creó en la primera parte, venció 4 a 2 a Platense como visitante y es uno de los líderes.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Estudiantes - Sarmiento

San Lorenzo de Almagro extendió su buen presente y sacó chapa de candidato. El “Ciclón” sumó una victoria en el Nuevo Gasómetro tras superar 1 a 0 a Unión de Santa Fe y llegó a la cima de las posiciones junto a Lanús y a Talleres. En un estadio al rojo vivo, los simpatizantes azulgranas ya comenzaron a palpitar lo que será el clásico del próximo fin de semana frente a Huracán en Parque Patricios.

Con oficio, el cuadro de Boedo pudo sostener su ventaja y manejar los hilos del encuentro el tiempo restante para llevarse un triunfazo clave en el campeonato. Ahora sí, la mira ya se pone en Huracán…

San Lorenzo hizo del Pedro Bidegain una verdadera fortaleza. Con el triunfo frente al “Tatengue”, el “Ciclón” alcanzó su sexta victoria de forma consecutiva en su estadio, siendo su última caída allí el 18 de septiembre de 2022 frente a River. Además, desde aquel gol de Emanuel Mammana para el “Millonario”, los de Rubén Darío “Pocho” Insúa no volvieron a recibir tantos en su casa: llevan 590 minutos sin que les puedan convertir.

SANLORENZO1UNIONDESANTAFE0.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas)

Por otro lado, Unión de Santa Fe sigue sin poder levantar cabeza. El “Tatengue” todavía no ganó en lo que va del torneo (tiene tres empates y dos derrotas) y quedó en los últimos puestos de la tabla. Por eso, el equipo de Gustavo Munúa llegó a los 13 encuentros sin poder festejar en condición de visitante, la última vez fue el 9 de julio de 2022 cuando derrotó a Banfield en el Florencio Sola.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de San Lorenzo - Unión

Boca lo ganó en el final. Casi sin proponérselo, el “Xeneize” venció a Vélez Sarsfield 1-2 en Liniers, sumó su segunda victoria consecutiva y llegó motivado para el duelo de este miércoles (01/03) para enfrentar a Patronato de Paraná por la Supercopa Argentina.

VELEZ1BOCA2.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas)

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Vélez - Boca

Rosario Central demostró que en casa no falla. Al igual que en sus dos actuaciones anteriores, el “Canalla” se quedó con los tres puntos en el Gigante de Arroyito. En este caso, la víctima de turno fue Godoy Cruz de Mendoza, al que superó 1-0. El “Bodeguero” alcanzó su tercera derrota al hilo. Ambos querían dejar atrás sus recientes traspiés en el campeonato. Estaba claro que el hecho de alcanzar un triunfo volvería a encarrilarlos.

ROSARIOCENTRAL1GODOYCRUZ0.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas)

Por ello, los cuidados fueron excesivos y el fútbol apareció a cuentagotas. Central festejó una vez más en casa y con uno de los escoltas del torneo.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Rosario Central - Godoy Cruz

Tigre se reencontró con la victoria de la mano de un Mateo Reteguí inspiradísimo. El delantero marcó un doblete en el triunfo 2-0 frente a Belgrano en tierras cordobesas para volver a festejar después de cuatro partidos. Resultado clave para retomar la confianza y acomodarse en la tabla de posiciones.

“El Matador” de Victoria marcó ocho goles en lo que va de la competencia y seis fueron obra de Retegui, lo que le da el 80% de las anotaciones, Facundo Colidio y Brian Leizza son los otros que convirtieron tantos.

BELGRANODECORDOBA0TIGRE2.jpg Arsenal venció por primera vez en su historia a River de visitante que sacudió a Martín Demichelis aunque hubo mucha paridad en el resto de los equipos. (Foto: Noticias Argentinas)

En consecuencia, el campeonato parecía encaminarse desde la fecha pasada pero la paridad en la presente jornada puso de manifiesto que el certamen está para cualquiera.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 5 | resumen de Belgrano - Tigre

