Arrancó PSG con Messi: así intentará jugar el equipo

Las primeras señales se dieron en el partido de hoy, 20/7, ante Kawasaki Frontale en la gira de pretemporada que realiza el club por Japón. El esquema fue el detallado, con Donnarumma en el arco, Ramos, Marquinhos y Kimpembe abajo, Hakimi y Nuno Mendes como carrileros, Vitinha y Gueye de volantes y Messi-Mbappé-Neymar como puntas.

pizarra.png El 11 de PSG ante Kawasaki Frontale.

Más allá del resultado (victoria 2-1 con goles de Messi, Kalimuendo y el descuento de Yamamura), lo importante fue cómo jugó el equipo. Una buena defensa se da cuando hay un buen ataque y eso deberá corregir PSG. La presión, los retrocesos y cómo queda parado ante eventuales pérdidas de la pelota serán vitales. Más aún con Messi y Neymar juntos, que suelen realizar más desgaste en la invención del ataque que en correr al rival. Galtier explicó: “Tengo una idea clara de lo que quiero ver: ritmo, intensidad, mucha determinación y una capacidad de recuperación muy alta para presionar al rival”.

La ventaja que da per se el hecho de tener un enganche y dos puntas es tener siempre tomados a los centrales (Neymar y Mbappé sobre ellos) y al mediocentro contrarios (Messi con él). Así, los recorridos del tridente no serán tan largos y el equipo podrá seguir las marcas sin que ellos suelten al jugador que tengan asignado. Si el rival propone que un volante más baje (como hizo Kawasaki Frontale), la tarea de Vitinha o Gueye será seguirlo para que no quede libre.

psg.jfif PSG venció 2-1 a Kawasaki Frontale.

La coordinación de los centrales y cómo achiquen será fundamental para no sufrir contraataques. Si van a jugar en línea, tendrán un problema. Lo ideal sería que alguno de los tres salga a marcar, dependiendo de dónde esté el rival libre. Más todavía si los dos volantes salen lejos para marcar. Además, ajustar la presión en los primeros pases del contrario también es un punto a prestarle atención. Con un cambio de frente en contra, el equipo puede sufrir si no está entrenado.

El papel de Leo será clave. La última temporada se lo vio más cómodo en las pocas veces que viajaba para jugar con la Selección Argentina que en su club. Él mismo contó que le costó la adaptación a la liga y más cuando padeció coronavirus porque su vuelta a los entrenamientos no fue la esperada. Ahora, con una pretemporada encima y un año en Francia, las posibilidades de progreso serán mejores. El 24/6 cumplió 34 años. Estará por verse la cantidad de partidos que jugará, ya que la FIFA confirmó que los torneos locales podrán disputarse hasta el 13/11, apenas ocho días antes del Mundial de Qatar.

Messi.jfif Messi convirtió un gol ante Kawasaki Frontale.

Galtier es un director técnico muy preocupado y ocupado por las relaciones humanas. Se interesa por conocer sobre la vida de sus futbolistas y hasta visitó a un entrenador mental, Pier Gauthier, para profundizar aún más en la cuestión. Pero, por más que exista una buena conexión con el plantel, si no logra plasmar un modelo, el mundo PSG le pasará factura. Todavía es temprano para sacar conclusiones del plantel, el entrenador y Messi (el trío estuvo junto solo un tiempo y hubo hasta 10 cambios en la segunda parte), pero los amistosos y primeros partidos oficiales darán pistas. La clave estará en hacer jugar bien al equipo para que los resultados lleguen.