Argentinos juniors VS Corinthians ¿Empate técnico?

Los medios coinciden unánimente que Argentinos fue más claro, pero no tuvo puntería para quebrar al Timao, que se guardó en su campo esperando salir con alguna contra. En el complemento Argentinos siguió siendo superior con su habitual juego por abajo y preciso traslado, aunque careció de profundidad para doblegar a los brasileños, que tuvieron alguna aproximación, pero no chances claras. El elenco de La Paternal deberá esperar hasta la próxima fecha que será el miércoles 7 de junio. Deberá vencer de local a Liverpool y esperar que Independiente del Valle no le gane al Corinthians en Ecuador.