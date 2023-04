Emiliano 'Dibu' Martínez, por su parte, fue duro contra Mbappé y remarcó la dificultad que producen las Eliminatorias Sudamericanas por los viajes realizados y por el cansancio que generan los factores externos al juego en los distintos países, como las condiciones climáticas (altas temperaturas, altura, entre otras).

Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos, sentenció el arquero de la Scaloneta Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos, sentenció el arquero de la Scaloneta

Lionel Messi, compañero de Kylian Mbappé en PSG, bajó los decibeles pero le marcó la cancha al francés: "Muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos 'sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela...' Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores".

El 'Niño Maravilla' prendió la mecha entre Sudamérica y Europa. Este domingo (18/12), en la gran final del Mundial Qatar 2022, el jugador tendrá la chance de reivindicar sus dichos en la cancha, con toda la presión recayendo entre sus hombros.

Además, y no es un detalle menor, Kylian Mbappé buscará lo que es para el su "obsesión", la Copa Mundial de la FIFA. De ganarla, sería su segunda seguida con 'Les Blues', en dos presentaciones, contemplando la consagración en Rusia 2018 y también la tercera corona dorada del conjunto galo.

Argentina, con un increíble Lionel Messi a la cabeza, buscará su tercera Copa del Mundo.

Pero no solo eso. El capitán de la Scaloneta tiene el apoyo de varios sectores del mundo, ya hemos visto la locura que se vive en Bangladesh por la Selección, sino también de Sudamérica mismo; incluso hasta en Europa, a pesar de algunas maldiciones españolas.

Muchos son los fanáticos que desean que Messi 'le tape la boca' a Mbappé y le demuestre de qué madera está hecho el fútbol 'sudaca'. Chance inmejorable: ¿será para el experimentado argentino en su último baile, o la juventud francesa tendrá otra vez su noche gloriosa?

Venganza de Rusia 2018

La final entre la Albiceleste y 'les blues' no solo cobra relevancia por la mera instancia de lo que se vayan a disputra, sino también por el recuerdo del Mundial pasado, en donde los de Didier Deschamps expulsaron de la copa a los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli.

Fue 4-3 para Francia en los octavos de final de Rusia 2018. Antoine Griezmann abrió la cuenta de penal, mientras que Benjamin Pavard anotó de manera extraordinaria desde afuera del área. Kylian Mbappé, MVP del torneo, estuvo brillante en aquella tarde, ya que marcó dos tantos de los suyos y redondeó una gran actuación más allá de su cuota goleadora.

Los gritos argentinos habían sido de Ángel Di María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero.

La celeste y blanca, que había clasificado 'por la ventana' en la fase de grupos, se volvió a casa muy temprano, ante el equipo que más tarde sería coronado campeón.

El resquemor quedó. Francia ganó bien en la cancha y no hubo acciones o maniobras polémicas que hayan posibilitado su triunfo, más que las genialidades de su deportistas. Pero que será una revancha, lo será.

Messi y Mbappé, frente a frente: Las estadísticas

Lionel Messi y Kylian Mbappé son dos de los mejores futbolistas del mundo. Lo demuestran en los entrenamientos, en los partidos de cada fin de semana con el París Saint Germain y hasta con sus selecciones. El foco está puesto en ellos dos como las grandes apuestas que puedan resolver el trámite del próximo domingo.

El delantero argentino y el francés acumulan, cada uno, cinco goles. Son los máximos artilleros de Qatar 2022.

Messi convirtió tres de penal, mientras que Mbappé no hizo ninguno por esa vía.

'La Pulga' festejó ante Arabia Saudita (penal), México, Australia, Países Bajos (penal) y Croacia (penal). Además, el ex Barcelona lidera el apartado de asistencias (3), junto a Antoine Griezmann, Bruno Fernandes y Harry Kane -estos dos ya no se encuentran en competencia-.

image.png Lionel Messi enorgullece a Argentina. 35 años son solo un número.

Kylian Mbappé acumula la misma cantidad de gritos que su futuro rival Messi. Estos fueron ante Australia, Dinamarca (x2) y otro doblete ante Polonia.

En el reparto de asistencias, Mbappé lleva dos, misma cantidad que Osumane Dembélé y Theo Hernández, su par de compatriotas.

image.png Mbappé-dependencia: Francia deposita su ilusión en su 10.

La verdad de la milanesa

Urgente24 ha informado, basándose en múltiples fuentes, las reiteradas peleas que han trascendido entre 'Kiki' y 'Leo'.

La acumulación de jugadores estrella, en este caso, el PSG, puede terminar siendo contraproducente para las aspiraciones de un equipo. No se trata simplemente de colocar las piezas en cancha, hay que tener sabiduría para gestionar los egos y los caprichos de los deportistas. Y eso fue lo que estalló en las entrañas del equipo azul.

Y los parisinos tienen de sobra: Neymar Jr, Mbappé, Messi, Verratti, Sergio Ramos, Donnarumma, entre los más destacados.

El medio francés, L’Equipe, develó en su momento las "tensiones internas, los clanes y los privilegios" que habían en el vestuario del París Saint-Germain cuando Mauricio Pochettino todavía se hacía cargo del plantel.

De acuerdo con lo que planteó periódico mencionado, hay 2 bandos en PSG: los franceses, liderados por Kylian Mbappé vs. los sudamericanos, comandados por Lionel Messi.

Y es por eso que, según apuntó el diario UOL Sporte, en agosto, el N°7 del París solicitó que se desmantele la "República Argentina". Es decir, echar del equipo a al 10 de la Selección Argentina, a Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi.

El pedido se cumplió en su totalidad, a excepción del rosarino, quien sigue vistiendo los colores del club más popular de Francia.

Neymar Jr, más cercano a los futbolistas argentinos que a los europeos del PSG, entró en la lista de Kylian y hasta llegó a ser tratado por el club como un jugador negociable en una decisión a la que Mbappé no se opuso, según trascendió. Sin propuestas convincentes, el brasileño se mantuvo en el plantel.

image.png Messi-Neymar-Mbappé.

En esa línea, la interna estalló aún más en septiembre, cuando se conoció una estadística que reflejaba el poco compañerismo de Kylian Mbappé para con los otros referentes del ataque parisino: Neymar Jr y Lionel Messi.

Los datos ofrecidos por Opta -compañía británica de análisis deportivo- reflejaban, en aquel momento, que el rosarino le había otorgado cuatro asistencias a Mbappé en lo que iba de la temporada, y, a su vez, siete pases que terminaron en remate de la estrella francesa. Por su lado, Neymar Jr, lo asitió en dos oportunidades y le concedió dos toques para disparar.

Kylian, por su parte, no le dio ningún pase-gol a sus compañeros de ataque hasta ese momento. Buscó para remate a Messi en cuatro ocasiones y a Neymar en una sola.

image.png La interna Messi-Mbappé-Neymar explicada en datos, no opiniones.

Además, 'Kiki' tuvo otros cortocircuitos con el argentino y el brasileño: peleas por patear penales, tiros libres y hasta 'topetazos'.

https://twitter.com/Dani0rtega/status/1559317235784720386 O Mbappé empieza a controlar un poco su ego, o será un futbolista tan odiado como bueno. No sé qué me repatea más, si como elimina a Messi del mapa, o como le impone a un jugador del caché de Neymar. Y esto después de haber fallado un penalti ese partido.pic.twitter.com/fVibK3UZTH — Dani Ortega (@Dani0rtega) August 15, 2022

"Las imágenes de Lionel Messi con cara de incrédulo ante la postura de Kylian Mbappé queriendo tirar un segundo penalty, tras fallar uno antes, son la confirmación de que este chico ha cambiado para mal, debe recapacitar antes de que sea demasiado tarde para él y para el PSG", relató el periodista Francesc Aguilar en su cuenta personal de Twitter, acerca de un encontronazo que llamó la atención de todos.

image.png Lionel Messi vs. Kylian Mbappé, en el PSG.

Sin duda, la final de la Copa del Mundo será un punto de inflexión ineludible en la controversial relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.

No alcanzará con verse las caras en el Lusail Stadium y ante la presión de conseguir la gloria eterna en Qatar, sino que terminado el certamen, ambos se encontrarán en los entrenamientos, duchas y partidos del París Saint Germain. ¡Ay, ay ay!

Cuándo se juega la final Argentina vs. Francia

La Albiceleste y 'les blues' se enfrentarán este domingo (18/12), desde las 12 horas (Argentina), en el Lusail Stadium.

