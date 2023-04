Argentina confía golpear en 90', Australia piensa en penales

"A medida que la Copa del Mundo avanza hacia las etapas eliminatorias, la tanda de penales entra en la ecuación: el desempate dramático que termina con júbilo para el ganador y abatimiento total para el perdedor."

"Si Australia y Argentina aún están empatados después de 120 minutos de fútbol, el avance a los cuartos de final se reducirá a unos 9 minutos de ruleta de hombre a hombre desde 12 yardas."

"En los tiros penal abundan los juegos mentales, las superestrellas pueden ser humilladas y los secundarios pueden convertirse en héroes."

La expectativa es que los 5 pateadores de penales de cada lado anoten las 5 veces, pero en 30 tandas de penales en Copas del Mundo, nunca ocurrió un 10 perfecto.

Si llega la tanda, es probable que Australia recurra al portero suplente Andrew Redmayne, cuyo heroísmo en el desempate en junio 2021 ayudó a los Socceroos a reservar su lugar en Qatar.

Él fue convocado por el entrenador Graham Arnold únicamente para la tanda de penales debido a su habilidad para atajarlos. Aún se recuerda al portero del Sydney FC bailando y agitando los brazos y las piernas en la línea de gol mientras los peruanos se preparaban para el momento del destino.

andrew.webp Andrew Redmayne, el atajapenales.

Pero Redmayne no es el único al que le gustan los juegos mentales, recordó el periodista australiano.

"El arquero de Argentina es Emiliano Martínez, de lengua afilada, quien ayudó al Arsenal a ganar el Community Shield en una tanda de penaltis en 2020 y habló en voz alta para inquietar a los lanzadores de penales de Colombia durante una semifinal de la Copa América en julio."

Los micrófonos captaron la voz del arquero del Aston Villa, que detuvo 3 penales a los colombianos para enviar a la Argentina a la final.

"¿Estás nervioso? Te estás riendo pero estás nervioso", le dijo a Mina.

"Ya te conozco, ya sé dónde vas a patear. Te estoy comiendo"."

Great mind games from Emi Martinez

El equipo

Los entrenadores de Australia y Argentina usaron una expresión idéntica acerca de su partido de octavos de final de la Copa del Mundo: es 11 contra 11.

El australiano Graham Arnold quiso decir que son 11 argentinos, grandes nombres pero de carne y hueso, tal como su equipo.

Y le preguntaron por Lionel Messi:

“Obviamente, respetamos enormemente al jugador. Pero no creo que sea una cosa individual. Creo que tiene que ser un equipo. Detenerlo tampoco es cosa de uno solo. Tenemos que estar en nuestro juego al 100%. Tenemos que estar encendidos en todo momento y atentos a cada situación. El cerebro debe estar encendido, no durante 90 minutos sino 120 minutos, y se encenderá cada segundo de esos 120 minutos. Ellos juegan de 2 maneras. Lento, para tratar de que te relajes; luego, cuando te relajas, ahí es cuando te golpean. Tenemos que asegurarnos de estar conectados todo el tiempo”.

El argentino Lionel Scaloni quiso decir que eran 11 australianos, un todo que es mayor que la suma de sus partes:

“En general, trabajan en equipo. Cuando te enfrentas a un equipo, siempre es difícil. En el fútbol nada es seguro. Esa es la realidad. Así que hay que dejar de lado la idea de los favoritos”, dijo Scaloni, dispuesto a quitarle mochilas a los suyos.

Greg Baum, en The Sydney Morning Herald, escribió algo muy divertido acerca del entrenador Graham Arnold, del equipo australiano:

Arnold incluso afirmó que sus Socceroos habían sido nombrados los "perdedores invencibles". No está claro por quién; aún no se ha registrado en ninguna oficina de títulos ni en los algoritmos de Google. Pero es una idea del estado de ánimo entusiasta en el campo australiano. Arnold incluso afirmó que sus Socceroos habían sido nombrados los "perdedores invencibles". No está claro por quién; aún no se ha registrado en ninguna oficina de títulos ni en los algoritmos de Google. Pero es una idea del estado de ánimo entusiasta en el campo australiano.

Arnold jugó contra la Argentina de Diego Maradona en 1993, por un repechaje para la Copa del Mundo 1994. Él dice que es increíble lo parecido que son en el campo de juego Maradona y Lionel Messi.

Tampoco olvida la fiesta que les armó Maradona luego del partido, gentilezas que no se estilan. Al The Guardian no le quiso contar los detalles de aquella noche.

En aquel equipo argentino también jugó Javier Mac Allister. Su hijo Alexis marcó ahora un gol ante Polonia.

Cábalas y reloj

Arnold recordó que le ganó a la Argentina en sus días de jugador de fútbol (Copa de Oro, 1988) y también como entrenador 2-0 en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021: “Ellos sacan lo mejor de nosotros”.

australia argentina.jpg Riley McGree intenta un disparo de chilena, en la victoria de Australia sobre Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio.

También aprobó el breve tiempo entre su anterior partido y ahora contra la Argentina: “Creo que es una ventaja para nosotros porque... no nos sentamos durante 5 días preguntándonos sobre lo que viene”.

Para Argentina, su partido de la fase de grupos fue a las 22:00 y no se acostaron hasta alrededor de las 4:00, lo que concedió a los australianos una noche extra de sueño.

“Eso tiene un impacto, particular cuando el próximo partido es un poco más de 48 horas después”, se quejó Scaloni. Pero la Argentina se ha recuperado de eventos más graves y aquí está, dispuesta a otra jornada mística.

