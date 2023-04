Arde España: Pedrerol pide la cabeza de Luis 'Streamer'

Y, ojo: ¿quién dice que Morocco no puede sacar a Portugal en cuartos?

Cuándo juega Marruecos ante Portugal en el Mundial Qatar 2022

Africanos y portugueses chocarán este sábado (10/12), desde las 12 horas -horario argentino-, en el estadio Al Thumama.

Cómo quedó el cuadro del Mundial Qatar 2022, finalizados los octavos de final

image.png Llaves de cuartos de final del Mundial Qatar 2022. (Foto: Promiedos).

"Qué haga un streaming para decir si se va"

La eliminación de España dejó secuelas en todo el país. Si bien algunos ponderaron el trabajo de Luis Enrique, hubo quienes acribillaron al entrenador de la 'Furia Roja'.

Los europeos fueron descalificados en una Copa del Mundo en octavos de final por segunda vez consecutiva. En Rusia 2018, los dirigidos por Fernando Hierro quedaron en el camino ante el país anfitrión y por la misma vía: los penaltis.

Esta maldición recayó gravemente en la selección que fue campeona del mundo en 2010, ya que, luego de dicha consagración, los españoles quedaron fuera en octavos (2018 y 2022) y además se volvieron a casa en fase de grupos en Brasil 2014.

image.png Bombazo en Qatar 2022: Marruecos eliminó a España.

Urgente24 había informado los 'palos' que le había tirado el reconocido programa 'El Chiringuito' al director técnico, Luis Enrique.

El conductor de dicho segmento deportivo, Josep Pedrerol, había explicado que el DT de 'La Furia' debía "trabajar más y streamear menos", debido a su desembarco en el mundo de las transmisiones en vivo y que fueron furor desde el día uno.

En esa línea, el periodista le pegó, nuevamente, al mandamás de la Selección de España.

Que haga un streaming para decir si se va o no se va. Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante Que haga un streaming para decir si se va o no se va. Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante

En su cuenta de Twitter, Pedrerol subió una foto del técnico con la palabra "fracaso", y agregó: "Hemos caído en la trampa todos. El gran problema es hacer protagonista de esta selección a un seleccionador".

También fue durísimo Juanma Rodríguez, otro de los panelistas del programa, quien de paso aprovechó para pegarle al Barcelona: "La base de esta España es el Barsa y el centro del campo es de Europa League". Y fue más allá contra Enrique: "El técnico es antimadridista".

Somos el hazmerreír en todo el mundo, concluyó Josep Pedrerol Somos el hazmerreír en todo el mundo, concluyó Josep Pedrerol

image.png Josep Pedrerol, lapidario nuevamente con Luis Enrique.

Más noticias en Urgente24

Feriado XL: Quiénes van a disfrutarlo el 8 y 9 de diciembre

Argentina sometida a la peor ola de calor ¿A quiénes afecta?

El alimento en tu nevera que sirve para ahuyentar cucarachas

5 consejos para mantener bajo control la presión arterial en las fiestas

Se conoció: Por esta razón es suplente Lautaro Martínez