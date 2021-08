Ángel di María reveló porqué Argentina perdió en Rusia 2018

De esta manera, Di María dio a entender, mediante diferentes comentarios, que el fracaso de la selecciona argentina en Rusia 2018 se puede atribuir, en gran parte, a la ineficiencia y la poca comunicación entre Sampaoli y Beccacece, los dos miembros fundamentales del cuerpo técnico.

“Por momentos parecía que estaban peleados entre ellos porque uno comía antes que el otro. Hubo muchas cosas ahí en el medio que fueron pasando y que a uno, como jugador que está ahí, las ves y te afecta un poco todo. Parece que no, pero te afecta bastante. Por eso fue un Mundial en el que sinceramente me fui desilusionando por todo lo que pasó”, agregó.

Por último, Di María eligió al Mundial de Rusia 2018 como la gran frustración de su carrera:

“Habíamos hablado con él (Sampaoli) para que las cosas estén claras, fue lo que pasó. A partir de ahí las cosas salieron mejor pero ya no venían bien y, cuando no vienen bien, es imposible que salta de la mejor manera. Son cosas del fútbol, ya pasó”.