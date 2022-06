Andrew Redmayne confesó una avivada: "Era matar o morir"

La polémica suscita en que el golero oceánico no debió haber tomado algo que no era suyo y que además era de su arquero rival. Gallese se había dado cuenta de que algo le faltaba, pero no reclamó. Tampoco el árbitro advirtió lo que había pasado.

Esta situación se sumó al show que tuvo Andrew Redmayne previo a cada tiro de los peruanos en los que bailó para intentar desconcentrar a sus rivales. Llegó como un especialista en la definición por penales y de hecho el entrenador Graham Arnold lo mandó al campo de juego en el final del alargue como su carta ganadora (en lugar de Ryan, el golero titular y capitán del plantel) y le trajo buenos resultados.

El del último lunes 13/06 en Qatar fue un encuentro de alta tensión y friccionado en el que cada pelota en disputa se jugó como si fuese la última. El clima de final le dio un condimento extra y se jugaron 120 minutos, pues se debió jugar el alargue. Los conducidos por Ricardo Gareca contaron con las mejores chances en la prórroga.

Sin embargo, los peruanos se quedaron a las puertas de un nuevo Mundial y no pudieron repetir su ingreso como lo hicieron en Rusia 2018, cuando en el repechaje también se enfrentaron a un combinado oceánico, en ese caso Nueva Zelanda al que superaron al cabo de dos encuentros.

El tener un apunte en una definición por penales es algo que no está prohibido y es una alternativa que trascendió en el Mundial de Alemania 2006, cuando el arquero local Jens Lehmann, tuvo un papel a modo de ayuda memoria de cómo remataban los jugadores argentinos en la definición desde los doce pasos en el encuentro por los cuartos de final. En esa instancia, el guardameta germano les contuvo los tiros a Roberto Ayala y Esteban Cambiasso. El equipo teutón se clasificó a las semifinales.

Al llegar en la madrugada de este mismo jueves (16/06) a Sidney, el experimentado y extravagante arquero de 33 años justificó su acción repudiable al asegurar que era una situación crítica: “Sé todo lo que significa, era como matar o morir, así que aproveché mi momento”.

Australia disputará el sexto Mundial de su historia e integrará el grupo D junto a Francia, defensor del título, Dinamarca y Túnez.

El arquero australiano Andrew Redmayne le tiró la botella a Pedro Gallese donde tenía anotados los posibles disparos desde el punto del penal de su rival



@MovistarDeporPepic.twitter.com/CziBggv6wM — El Gráfico (@elgraficoweb) June 15, 2022

