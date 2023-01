¡Anda pa' allá Djokovic! USA rechaza extranjeros antivacunas

Novak derrotó en 16avos. a Constant Lestienne por 6-3 y 6-2. Luego, en los octavos, derrotó por 7-6 (3) y 7-6 (5) al francés Quentin Halys (64º del ranking) y así avanzó a los cuartos de final de Adelaida, cita que le sirve al hombre de 35 años como preparativo para el Australian Open, torneo que dará inicio el próximo 16 de enero.

Estados Unidos le cierra la puerta

Este miércoles (4/1), los Estados Unidos de América informaron que los extranjeros no vacunados tiene prohibido el ingreso al país norteamericano hasta el 10 de abril.

De esta manera, a menos que 'Nole' se inocule contra la enfermedad, estamos hablando de que el balcánico se perderá tanto el Masters 1000 de Indian Wells como el de Miami, que se jugarán el 8 de marzo y 2 de abril de forma continua.

"Espero poder jugar, pero si no puedo ir, no puedo ir", estableció el ganador de 21 Grand Slams, que había sido deportado de Australia hace un año y que no pudo jugar el Abierto en Melbourne por no estar inmunizado frente al Covid.

Novak Djokovic también se perdió el Abierto de Estados Unidos de 2022 por su campaña en contra de la vacunación. Así, descendió al quinto puesto del escalafón del ATP y se arriesga a perder hasta 2.000 puntos en la clasificación si no puede jugar en Indian Wells y Miami.

"Me opongo y no me gustaría que me obliguen"

Casi tres años atrás, cuando comenzaba la pandemia de coronavirus, el tenista multicampeón se refirió a su postura frente a las vacunas.

"Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarse para poder viajar".

Ese día, agregó: "Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y si esos pensamientos cambiarán en algún momento, no lo sé".

image.png Novak Djokovic.

Más contenidos en Urgente24

Región Centro: La tormenta que se les avecina a los K

Escándalo institucional: ¿Gerardo Zamora accedió al Lex100?

Precios insólitos: Argentinos huyen a Brasil, Uruguay y Chile

¿Debut y despedida? A24 sufrió el estreno de Esteban Trebucq

Por qué Eduardo Feinmann no está ni en Radio Mitre ni en LN+