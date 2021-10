Amenaza de suspensión de Carla Vizzotti a los clubes

“Nosotros comprendemos a la gente, sabemos que es importante regresar a la cancha por lo que representa el fútbol en el país y también para reactivar economías que recibieron el impacto”, comprendió.

estadiomonumentalsuperclasicofoto2jpgjpg.jpg Carla Vizzotti, ministra de Salud, pidió que se corrijan los errores vistos en el regreso del público a las canchas y que se respete el aforo del 50 por ciento.

Por último, Carla Vizzotti destacó el avance de la vacunación, con la mitad de los argentinos completando sus esquemas y un 65 por ciento con al menos una dosis, mientras comenzará en los próximos días la inoculación de los niños de 3 a 11 años con la vacuna china Sinopharm.

“Como Gobierno nos propusimos avanzar con la vacunación, luego con la recuperación progresiva de actividades cuidadas como fueron la vuelta al fútbol, el aumento del aforo en lugares cerrados y demás”, cerró.

El club de Núñez registró el ingreso de 787 personas de más al estadio Monumental para presenciar el Superclásico ante Boca Juniors y el Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación para determinar las irregularidades en el operativo de acceso.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, labró un acta al final del partido en la que se dejó constancia de los ingresos al estadio ya partir de la que se abrió un expediente para comprobar si se incumplió el aforo autorizado.

De acuerdo con la capacidad del Monumental, River tenía autorización para albergar hasta 36.000 espectadores, un número excedido según el registro tomado por las autoridades porteñas.

El propio club, en un informe interno que lleva la firma del gerente de Infraestructura, Rodrigo Pecollo, contabilizó que las personas asistentes al Monumental fueron 36.787.

El regreso de los hinchas a las tribunas no respetó ningún ítem que dispuso el protocolo del gobierno argentino. Los controles de seguridad fueron desbordados y los hinchas tuvieron vía libre para ocupar las butacas de los estadios, que no los recibieron hace casi 600 días.

River-Boca fue el centro de la polémica por la cantidad de gente vista en las tribunas del estadio Antonio Vespucio Liberti, normalmente llamado “Monumental”. Si bien es difícil sentenciar el número de hinchas presentes, las imágenes fueron claras y el aforo permitido de 50% se convirtió, fácilmente, en un 80%.

Según contado por fuentes cercanas a Urgente24 el operativo no dio abasto:

“Fue un papelón el operativo, no sólo no daba abasto. Si apurabas un poco al personal de seguridad te dejaban pasar. Es increíble la poca resistencia que tuvieron”.

El inconveniente surgió con los controles que se ubicaron en los molinetes en los accesos al estadio. Los socios de River ni siquiera tuvieron que mostrar el documento de identidad ni los carnets para ingresar al estadio Monumental.

Muchos socios del club ingresaron con todo el protocolo correspondiente. Sin embargo, ante la masiva cantidad de gente que presentó al Monumental, los chequeos se minimizaron rápidamente: la gran mayoría ingresó únicamente con un control de temperatura, la verificación del DNI en el sistema Tribuna Segura, y el carnet único de la institución apoyado en el molinete, contó Página12.

El caso más preocupante en la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino fue el del Club Atlético Racing Club, cuya “barrabrava” ingresó al estadio pese a que había restricciones explícitas al respecto.

¿Quién controla el cumplimiento del aforo en los estadios? Para el Gobierno no hay dudas de que es tarea de los clubes, que para eso contratan los operativos de seguridad. Por lo tanto, el incumplimiento que ha ocurrido es responsabilidad de los dirigentes de las instituciones deportivas.

¿O el Gobierno nacional debía fiscalizar lo que harían los clubes?

¿Y qué rol le compete al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si en definitiva es autónoma y es su jurisdicción?

La palabra es incapacidad de gestión, compartida.

Y queda en evidencia, además, que lo mismo que sucede con los aforos sucede:

. con la influencia de las “barrabravas” en los clubes y

. con la no prevención de la violencia en general en los estadios, no sólo en disputas entre mafias de la propio club o las conocidas guerras entre mafias de los clubes que juegan un partido, motivo por el cual en el fútbol argentino no se permite que los visitantes ingresen a las tribunas.

Esta situación era previsible pero por motivos electorales, el Gobierno decidió levantar las restricciones, y ahora duda en si retroceder o mantener la situación.

En otras canchas

La cancha de River no fue la única en no respetar los protocolos y los aforos. La cuestión se repitió en Aldosivi, Lanús, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Rosario Central y Racing. También en el ascenso, especialmente, con Belgrano de Córdoba.

En Lanús, si bien se respetó el aforo, lo que no se respetó fue la distancia social (especialmente en las “populares” ) y el uso de barbijos o cubrebocas. Ambos obligatorios dentro de los estadios de fútbol.