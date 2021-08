Ameal a Riquelme en ESPN: "No me gusta como juega el equipo"

https://twitter.com/Sepu79/status/1430552604984156161 Jorge Amor Ameal pasó de decir que Boca fue el mejor de la Libertadores a decir que el equipo juega mal, todo en menos de cinco minutos y sin sonrojarse — Ubaldo Kunz (@Sepu79) August 25, 2021

De todos modos, Amor Ameal intentó quitar tirantez a su vínculo con Riquelme:

Sé cual es el rol de cada uno, yo hablo todos los días con Román. Mi gestión es un conjuntos de cosas, de fútbol hablamos todos los días. Necesitamos un equipo profesional para equivocarnos menos.

https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1430547528496427009 Ameal en ESPN: "Hablo todos los días con Román, sobre todos los temas. Ahora quieren dividir lo que pasa en Ezeiza con lo que pasa en Brandsen 805". pic.twitter.com/6dm2ProiQ0 — Planeta Boca Juniors (en ) (@PlanetaBoca) August 25, 2021

La serie ante Atlético Mineiro

Jorge Amor Ameal:

"La agresión empieza cuando se llega al vestuario, nuestros jugadores fueron insultados y nadie juzgó esa parte. Son seres humanos que fueron estafados en dos oportunidades (en La Bombonera y en Brasil)".

"Llegamos a Argentina y fuimos encarcelados en el hotel (por la cuarentena), no fuimos de vacaciones, fuimos a representar al país".

"Fuimos superiores al Mineiro. Boca demostró ser el mejor en la Copa".

Cuando le preguntaron por qué él no viajó con la delegación a Belo Horizonte, explicó:

"Boca es una institución organizada, Boca fue con toda su estructura a jugar. Yo no fui porque faltaba que me den la segunda dosis de Sputnik V y encima tuve COVID hace unos meses".

También habló de su responsabilidad y sus decisiones en el club

Yo soy responsable en su totalidad. Cuando le echan de las culpas al Consejo de Fútbol, yo también soy culpable.

Tengo cariño y aprecio con Miguel (Russo), es un ser humano excepcional, tenemos una cena pendiente. La salida de Russo fue una forma de protegerlo.

Las decisiones en Boca son en conjunto, si todos no están de acuerdo no se llevan a cabo las decisiones.

https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1430561413517516804 Ameal en ESPN: "Nosotros decimos que el 30% debe ser tanto para populares, plateas y palcos. La ventaja que tenemos es que contamos con varias bandejas en la Bombonera".pic.twitter.com/ZZkuiExqJw — Planeta Boca Juniors (en ) (@PlanetaBoca) August 25, 2021

El plantel de Boca

Acerca de la etapa Battaglia:

Es el mejor plantel de Argentina y de muchos países, hay que darle tiempo. Tenemos que entender el contexto que vivimos, la economía se paralizó. Algunos querían privatizar los clubes, hoy Boca esta excelente económicamente gracias a sus socios y socias.

La apuesta de los juveniles es permanente, apoyamos mucho a los chicos psicológica y médicamente, acompañado de una buena alimentación.

No me gusta como juega el equipo. Hay veces que juega bien y otras mal.

Otras frases

"La Bombonera no se mueve, la vamos a ampliar".

"Lo tenemos como un ídolo (por Carlos Tévez), él se despidió en La Bombonera. Tiene todo el derecho de meterse en política" (en relación a los rumores sobre Carlos Tévez y su posible asociación con Daniel Angelici-Mauricio Macri para las elecciones presidenciales de Boca Juniors en 2023).

"Tengo muy buena relación con Mario (Pergolini) pero en muchas cosas no estoy de acuerdo. Las puertas están abiertas para él, es un socio del club".

"No existen dos Boca. No existe el de Brandsen 805 y el del predio de Ezeiza, es sólo uno (calmando los rumores que dicen que Amor Ameal se limita a manejar lo económico-administrativo del club y Riquelme gobierna todo el fútbol y los directores técnicos desde el predio de Ezeiza).