Alexis Mac Allister: Un recibimiento épico en el Brighton

image.png

Un recibimiento épico para Mac Allister

Los jugadores del Brighton también son conocidos como las Gaviotas debido al logo del club. Por ende, no es errado afirmar, que un enjambre de gaviotas se reunió a recibir al futbolista argentino en su reingreso al club. No hace más de unos días atrás, Mac Allister estaba disfrutando de la navidad en Argentina. Pero ahora que volvió al Brighton todo el personal corrió a recibirlo con una afectividad claramente palpable: Estaban los integrantes del cuerpo técnico, los jugadores y el personal de la institución. Apenas Alexis ingresó explotaron los aplausos y las ovaciones. No fue el mismo recibimiento de 5 millones en Buenos Aires, pero a nivel de felicitaciones, no estuvo para nada lejos.