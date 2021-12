Al Pollo Vignolo le tocaron el ego y se calentó en ESPN

Beligoy se inició: "Estuvimos hablando ayer y hoy. Es un ser humano, y como tal, tenemos la posibilidad de equivocarnos. Reconoció que se equivocó. Los que estamos adentro de una cancha lo que menos queremos es que pase eso. Pero también sabemos que esta profesión tiene esta parte que es un poco ingrata para nosotros. Sabemos que esto lo va a fortalecer como árbitro, y seguramente va a salir de esta situación".

Y agregó: "Nico es una gran persona y fue un error. No nos escondemos. No necesitamos escondernos, porque cuando elegimos esta profesión sabemos que estamos expuestos a muchas situaciones. Lo sabemos por nosotros y por la gente que nos rodea. Esta es la vida del arbitro".

Vignolo intercedió a Beligoy, mencionando el descreimiento del público hacia el arbitraje argentino.

Mi opinión es que (Lamolina) se equivocó, que es un error arbitral. Yo no descreo del árbitro, yo creo que hay una involución técnica. Lo grave es que la gente descree del arbitro

El director de arbitraje fue directo al hueso y dijo: "Siempre se descreyó del arbitro. Consumo arbitraje desde el año 85 para adelante. He vivido todo tipo de situaciones, y he visto todo tipo de manifestaciones hacia los árbitros. ¿Vos pensás que esto es de ahora o que siempre fue así?"

Vignolo, rápidamente, contestó: "Yo creo que hay una involucran técnica, y un descreimiento de la gente por muchas cosas que fueron pasando. No sabemos quién es el mejor, cuesta designar un arbitro para partidos grandes".

Al instante, se generó el tenso intercambio de palabras entre Beligoy y Pollo Vingolo.

Vos te quedás con lo que pasó este fin de semana. Yo también discuto, no tengo ningún problema. Yo también intercambio opiniones, pero nunca prejuzgo ni le falto el respeto a nadie. Ni el encono personal que puedas tener vos hacia mi por aquella famosa situación del futstal a mi me quita el foco de lo que realmente tenemos que hablar, 'Pollo'. Cuando quieras, vos me llamás y estoy poniendo la cara en los momentos malos; si alguna vez quieren llamar en los momentos buenos, también vamos a estar, pronunció Federico Beligoy.

En su respuesta, Pollo Vignolo no mostró un tono amistoso.

¿Terminaste? Te respondo. No hay ningún encono personal, de ninguna manera, y nunca te falto el respeto. En tal caso, creo que si alguien faltó el respeto, fuiste vos aquella vez, cuando me decías 'yo considero que vos sos un pésimo relator'. Pero no pasa nada, ya está

Beligoy se retractó al aire: "Te pido disculpas públicamente. No creo te haya dicho que seas un pésimo relator; en tal caso, en ese momento, te dije que no me gustaba cómo relatabas, cosa que fue algo sanguíneo y que tampoco lo pienso, y sé de tu categoría y del trabajo que realizás y que sos uno de los mejores del país".

image.png Pollo Vingolo y Federico Beligoy se volvieron a cruzar al aire.

Ambos, se habían cruzado en 2018 por un partido en el que Boca Juniors le ganó a Talleres de Córdoba, con arbitraje polémico de Federico Beligoy. En aquel momento, Sebastián Pollo Vignolo conducía "90 minutos de Fútbol", en la señal Fox Sports.

Recordando aquel episodio, la disputa entre ambos comenzó con un comentario de Beligoy: "Y pero Pollo a mi tampoco a veces me gusta como vos relatas, te agradezco que me des la posibilidad de decirlo".

"Yo no imparto justicia, voy relato bien mal irregular y me voy. ¿Dónde esta la autocritica? ¿La jugada de Fabra no te pareció de expulsión? ¿Te molesta que te pregunte?", intercedió Vignolo.

-"Estás susceptible", manifestó Beligoy.

-"No, el que está susceptible sos vos. Yo te llamo por la jugada y me saltas con cualquier cosa".

-"Ustedes dudan, fin de semana tras fin de semana del arbitraje y su capacidad. Ahora agarro yo, critico tu relato y te enojas".

- "No, yo estoy diciendo de que ayer no tuviste una buena tarde. A vos puede no gustarte mi relato, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo no imparto justicia. No aceptas la crítica", objetó Sebastián Vignolo.