Afirman que la China Suárez le escribió de nuevo a Icardi

En las redes aún no hay señales del conflicto entre los tres en discordia. Todo lo contrario, ya que Wanda Nara posteó ayer (12/4), una imagen abrazándose a Mauro Icardi, con la frase "De vuelta en casa". El hombre del PSG, por su parte, publicó una imagen parecida. "Mucho amor", escribió.

wanda.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto Instagram: @wanda_nara).

Tras el estallido del Wandagate, el año pasado, la empresaria contó -en su cuenta de Instagram- el motivo por el que decidió dejar pasar el engaño de Icardi con la China Suárez. "Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento", dijo convencida de que su esposo no llegó a intimar con la actriz.

Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio a la soberbia, la mentira y la envidia. Porque una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas, sostuvo Wanda Nara Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio a la soberbia, la mentira y la envidia. Porque una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas, sostuvo Wanda Nara

Y además, Nara cerró su descargo con un 'palito' hacia Eugenia Suárez, aunque sin nombrarla: "Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea". ¿Se avecina un nuevo escándalo en esta novela?

