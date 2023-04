Abrumadora diferencia: Selección Argentina 2022 vs. 2018

image.png Paulo Dybala festeja su gol ante Italia en la Finalíssima. (1/06/2022).

El otro de los afectados y que preocupa a Lionel Scaloni es Ángel Di María. El Fideo también encendió las alarmas en el cuerpo técnico argentino en la jornada del martes (11/10), cuando tuvo que ser reemplazado por el polaco Arkadiusz Milik, en la caída 0-2 de la Juventus ante Maccabi Haifa.

El rosarino tuvo que salir a los 22' del primer tiempo luego de una corrida corta que le provocó un malestar en la zona de isquiotibial derecho.

Es por que, este miércoles (12/10), el ex Real Madrid se hizo los estudios correspondientes que determinaron que era una lesión muscular normal y que su recuperación le demandará entre dos y tres semanas. Aunque su participación en el Mundial de Qatar no correría riesgo podría suceder lo mismo que con su compatriota Paulo Dybala, ya que ambos llegarían con poco fútbol encima.

Di María anunció que, la de Qatar, será su última Copa del Mundo.

image.png Ángel Di María celebra su tanto ante Italia, también en la Finalíssima.

Del calvario de Jorge Sampaoli

El flamante DT del Sevilla -club que ya había dirigido entre 2016 y 2017- es recordado en Argentina pero no de una buena manera, precisamente.

El hombre de 62 años tomó las riendas del combinado nacional entre 2017 y 2018. Su salida se produjo luego del fracaso de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, certamen en el que la celeste y blanca se despidió en los octavos de final con Francia.

Más allá del resultado adverso y el rival -porque en el fútbol como en la vida se gana y se pierde-, lo que se reprocha de este ciclo es el desorden, la improvisación y el cabaret que existía entre cuerpo técnico y jugadores.

"La verdad que arranque muy bien y terminé mal. Sampaoli me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después me limpió en el Mundial sin darme explicaciones", reveló Ángel Di María, en una entrevista con el programa Líbero, de Tyc Sports.

"Es una persona muy rara, empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último Mundial de Masche (Javier Mascherano) y se terminó yendo de la peor manera, porque teníamos jugadores para mucho más", agregó.

image.png Jorge Sampaoli. (Noticias Argentinas).

Recordemos que la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2018, en donde integró la zona D junto a Islandia, Croacia y Nigeria, pudo significar una hecatombe del nivel de Corea-Japón 2002, en donde la Albiceleste tropezó rotundamente y se despidió del torneo en primera ronda.

Es así que las ideas de Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni -quien se encontraba dentro del cuerpo técnico de Sampa- eran y son muy diferentes: en cuanto al manejo de grupo y por manera de jugar.

También en relación a los futbolistas elegidos por uno y otro -sacando los retiros de los históricos Javier Mascherano, Sergio 'Kun' Agüero y Gonzalo 'Pipita' Higuaín-. A continuación, los 23 que viajaron a Rusia de la mano de Sampaoli:

image.png Los 23 de Sampaoli en Rusia.

A la ilusión con Lionel Scaloni

Esta selección de Scaloni invita a la esperanza argentina, al sueño de levantar la Copa del Mundo luego de 36 años que incluyen dos finales perdidas (Italia 1990 y Brasil 2014).

Luego de 28 años, con esta Scaloneta, Argentina pudo gritar campeón en la Copa América de Brasil. No fue magia, ni suerte; fue trabajo duro, silencioso y que al final dio sus frutos. Un puño apretado en el Maracaná, ante Brasil, en su casa... el menú completo.

El grupo está cada día más unido: los jugadores se bancan adentro y afuera de la cancha. Cuando concetran en el hotel se divierten, cuando regresan a sus hogares con sus equipos, se extrañan. Pareciera que viven en un viaje de egresados constante.

En cuanto a lo futbolístico, esta Selección tampoco te deja 'a gamba'. Todos corren, meten, juegan y se ayudan entre sí. Es un equipo intenso, molesto para el rival. Te ahoga, te gana mental y físicamente.

Los ánimos están por los aires pero debe existir un respeto -de parte de hinchas y futbolistas- ante las circunstancias: tanto para los rivales como para el propio Mundial, que no siempre premia al que mejor llega o juega.

La Selección Argentina terminó segunda en las Eliminatorias Sudamericanas con 39 puntos, seis menos que Brasil (45). Además, lleva 35 partidos invicto entre oficiales y amistosos.

image.png Lionel Scaloni.

Además, el cambio generacional del ciclo Scaloni, no solo se vio con el sello y la identidad que le imprimió el DT al sistema y la forma de jugar, sino también, en sus intérpretes. Si bien la lista de 26 hombres no está 100% confeccionada, se sabe que será muy diferente a la del Mundial de Rusia 2018.

Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Sevilla), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético Madrid), Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter) y Julián Álvarez (Manchester City)

Para el entrenador argentino, quedará despejar las dudas de si se meten Juan Foyth, Enzo Fernández, Thiago Almada, Joaquín Correa, entre otros.

¿Qué jugadores estuvieron en Rusia 2018 y estarán en Qatar 2022?

De no mediar ningún inconveniente físico, Lionel Scaloni repetiría tan solo a ocho futbolistas en su lista de convocados a la próxima Copa del Mundo y serían:

Franco Armani,

Nicolás Otamendi,

Nicolás Tagliafico,

Marcos Acuña,

Giovani Lo Celso,

Ángel Di María,

Paulo Dybala, y

Lionel Messi.

image.png Lionel Messi, ante su última chance de ser campeón mundial.

El fixture Argentina en el Mundial de Qatar

Martes 22 de noviembre a las 7: Argentina – Arabia Saudita, Estadio Lusail.

Sábado 26 de noviembre a las 16: Argentina – México, Estadio Lusail.

Miércoles 30 de noviembre a las 16: Polonia - Argentina, Estadio 974.

