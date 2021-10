A 24 años del último partido de Diego Armando Maradona

Boca Juniors, salió con los siguientes nombres: Óscar Córdoba; Nelson Vivas, Jorge Bermúdez, Néstor Fabbri, Rodolfo Arruabarrena; Julio César Toresani, Diego Cagna, Nolberto Solano; Diego Armando Maradona; Diego Latorre, Martín Palermo.

Sin embargo, la competitividad y la personalidad de Diego Armando Maradona estuvieron siempre: desde el primero, hasta el último partido de su enorme carrera profesional. Comenzando por la arenga previa al comienzo del partido (y su saludo con Ramón Díaz), hasta la chicana frente al público de River en las tribunas y su posterior declaración.

Maradona: "A River se le cayó la bombacha"

La lluvia, inundó de lágrimas a los hinchas de Boca que se encontraban en las tribunas 'Centenario'. No era por el retiro del '10', porque en aquel momento no se sabía nada acerca de una posible retirada. Sino que los hinchas vivieron en un jornada histórica por el histórico gol de Martín Palermo (3° en Boca), el cual le posibilitó a los xeneizes subirse a lo más alto del Apertura 1997, en un certamen que culminaría con la consagración de River Plate.

image.png Gol de Martín Palermo a River Plate para sellar el 2-1 en el Monumental. (Foto: Cortesía: El Gráfico).

En medio de una ola de rumores por la supuesta muerte de su padre (la cual no ocurrió), y un nuevo doping positivo (que luego fue desmentido por el resultado del control), Diego Maradona decidió poner fin a su impresionante trayectoria deportiva, en el día de su cumpleaños (30/10/1997).

Este retiro es definitivo, me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva Este retiro es definitivo, me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva

Un Maradona conmovido, 4 años más tarde, realizó su partido despedida rodeado de grandes jugadores y acompañado por su familia. Alabando a La Bombonera y con su corazón totalmente abierto, Diego Armando Maradona fue homenajeado dentro de una cancha de fútbol, aquel lugar donde supo ser y hacernos felices.

image.png Partido despedida de Diego Armando Maradona.

image.png Partido despedida de Diego Armando Maradona. (Foto: Cortesía: Diario Olé).

Coincidencias si las hay

La última vez que vimos a Diego Armando Maradona relacionado con el fútbol fue el 7 de marzo de 2020, cuando Diego dirigía a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aquella noche se enfrentó ni más ni menos que a Boca Juniors, quien peleaba mano a mano el título con River. Maradona fue ovacionado de principio a fin y tuvo su reencuentro con la gente boquense y esa noche, la fiesta fue para los xeneizes y su consagración en aquella Superliga 2019-20.

image.png Diego Armando Maradona en su último partido como DT de Gimnasia de La Plata, previo a su fallecimiento.

El próximo sábado (30/10), su amado Boca y su muy querido Gimnasia se enfrentarán en el día que Maradona hubiese cumplido 61 años. Otra casualidad que une a Boca, Gimnasia y Diego Armando Maradona.

